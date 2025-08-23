En estado grave un motorista tras sufrir una caída en una vía del Puerto de la Cruz (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 54 años, ha resultado herido de gravedad este sábado tras sufrir una caída en la calle doctor Celestino Glez. Padrón, en el Puerto de La Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 01:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneoencefálico severo. Tras ser estabilizado, fue llevado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Policía Local realizó las diligencias correspondientes.