El exministro De la Serna apunta que la estabilidad presupuestaria está generando un "problema a corto plazo" en España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Íñigo de la Serna, ha manifestado este jueves que actualmente lo que le "preocupa especialmente" en el panorama económico nacional es la "estabilidad presupuestaria, algo que está generando un problema a corto plazo".

Esto se debe, ha apuntado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno socieconómico de Cajamar, en Las Palmas de Gran Canaria, a que la situación del déficit en España va a suponer que se cierre el año 2022 entorno "a un 5 por ciento", así como "especialmente a la generación de deuda, que sigue creciendo en términos absolutos".

A ello, ha agregado que si los "tipos --de intereses-- realmente hacen lo que parece que va a ocurrir, subir en este ejercicio 2022, va a generar unos costes financieros muy elevados" ante una situación en la que "se empieza a hablar de la prima de riesgo con cierta naturalidad como hacía muchos años".

Por otro lado, ha criticado que prácticamente no hay información sobre el grado de ejecución de los Fondos Next Generation, manifestando que según la que hay "es irrelevante en su conjunto, no ha tenido ningún impacto en el crecimiento económico" estas ayudas, "de hecho el crecimiento --de la economía nacional-- en este primer trimestre ha sido del 0,3 por ciento".

De la Serna ha expuesto que a nivel de licitación de estos fondos los datos que se tienen a febrero de este año apuntan a unos "5.000 millones de euros, de los que el 40 por ciento podría haber acabado el trámite administrativo, escasamente 2.000 millones de euros de proyectos que van a ejecutarse".

Para el exministro esto "está provocando una expulsión de las pymes", que son el "corazón del sector productivo" en España, ya que "no tienen capacidad en los tiempos" que están saliendo las convocatorias de acceder a las mismas o no cumplen con algunos requisitos de cofinanciación, a lo que sumó las "rigideces" del propio sistema.

"Está provocando que aquello para lo que se creó el fondo, que es para un cambio del modelo productivo, no se vaya a producir", apostilló para agregar que lo que está haciendo el Gobierno "en estos momentos es sacar proyectos que están maduros desde el punto de vista administrativo, que está muy bien que se sigan haciendo ferrocarriles, pero el Gobierno tiene un problema muy serio con la foto de ejecución de los fondos y ese problema solo lo puede paliar si gasta, para gastar necesita tirar de los proyectos que pueda sacar a licitación hoy, no mañana".

De todos modos, matizó que "muchos" de los proyectos que puede licitar "tienen que ver con ferrocarriles, que no tiene un impacto muy significativo por ejemplo en el cambio del modelo productivo".

EL CRECIMIENTO "NO ES SANO"

Para De la Serna el crecimiento de la economía española, del 0,3 por ciento el último trimestre, "no es sano", ya que ha habido un "descenso del 1,4 por ciento de la oferta de la parte industrial y un parón brusco del consumo doméstico".

Sin embargo, ha señalado que en esto al Gobierno central "hay una parte que no le genera un problema porque genera ingresos" debido "exclusivamente" a la subida de los precios, "no es una cuestión de crecimiento económico".

Por ello, ha considerado que se tiene que tratar de combatir la inflación pero "favorecer el crecimiento económico" proyectando a España y "transmitiendo confianza" de un país que "no" plantea leyes que "generen pérdida de competitividad", entre las que citó la del mercado laboral o la de la vivienda, a lo que agregó que si además se hace "desde un punto de vista con una rebaja fiscal compatible con ese crecimiento, pues mucho mejor".