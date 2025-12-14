Expertos abordarán esta semana en Tenerife los vínculos entre Canarias y América y su influencia en la identidad isleña

Archivo - Mapa del primer viaje de Colón a América - CEDIDA POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, celebrará la próxima semana, en concreto los días 17, 18 y 19 de diciembre, un ciclo de conferencias para abordar 'el eje canario-americano en el Imperio español', una propuesta histórico-cultural que tratará de concienciar sobre la importancia de conocer estos vínculos para comprender la identidad canaria.

Las ponencias tendrá lugar en la Sala de conferencias del Coronel Arencibia de Almeyda, de 18:00 a 20:30 horas. La entrada al evento será libre hasta completar aforo, según ha precisado la Asociación Amigos del Museo Histórico Militar de Canarias en sus perfiles sociales.

En una entrevista con Europa Press, el investigador Francisco Cabrera (ULL), que figura entre los coordinadores de la propuesta, ha incidido en la importancia de esta propuesta cultural, que contará en su programa con dos de los grandes investigadores en la materia, Manuel Hernández y Manuel de Paz, quienes ha estudiado el fenómeno desde distintas persectivas. "La idea es resaltar todos esos vínculos tradicionales con América, que muchas veces los ignoramos", detalla.

Así, por ejemplo, se indagará en la figura del ilustre Bartolomé Méndez Montañés, con una mirada a la Santa Cruz del siglo XVIII, poniendo en valor las relaciones comerciales con América a través de este personaje histórico. De hecho, este repaso a la historia será "fundamental", más aún cuando Santa Cruz perdió "mucho" patrimonio material con su propio desarrollo urbanístico, "desde los años 20 del pasado siglo y desde que se convirtió en la capital tinerfeña", según detalla Cabrera.

El investigador e historiador reflexiona, asimismo, en el poder del conocimiento histórico, del pasado de una ciudad, y de cómo, en la actualidad, la sociedad capitalina tinerfeña "vive de espaldas" al mar, en su sentido más cultural, mientras, "durante todo su desarrollo, fue precisamente su puerto "lo que le dio sustento a toda la ciudad" a través de la actividad comercial.

"La idea (de este ciclo de ponencias) es concienciar a la gente de la necesidad de poner en valor nuestro patirmonio y sus vínculos con América, porque nuestra historia, la de este archipiélago, no se entiende sin nuestra situación geográfica entre Europa, África y América", ha señalado.

MÁS PROFUNDIZACIÓN EDUCATIVA

Incide Cabrera en la importancia de que los planes de estudio de los colegios y centros académicos en Canarias "profundicen" más en esas relaciones entre Canarias y América, de forma que vayan "más allá" del fenómeno migración que suele trasladarse comúnmente.

Mientras, en términos investigadores, detalla lo mucho que queda por estudiar, ya que "la documentación es "interminable" en los archivos históricos provinciales canarios. "Hay que seguir profundizando y abordando la materia desde nuevas perspectivas, a través de las nuevas generaciones, porque es una línea de investigación clave para entender nuestra propia historia", añade.

Así, preguntado por las líneas de estudio a explorar y las proyecciones, se detiene en el poder de la influencia canaria que pudo haber existido en otros lugares, en la importancia del nivel de conocimiento social sobre la historia e identidad de Canarias, aunque también defiende el significado que tiene continuar 'redescubriendo' las líneas de los investigadores de renombre.