Expertos en analíticas alertan de que cada vez hay más niños y adolescentes con colesterol en Canarias

Publicado 19/09/2018 14:33:35 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Calidad y farmacéutica de Eurofins LGS Megalab, Mercedes Hernández, ha alertado de que cada vez son más los niños y adolescentes con colesterol en Canarias en el marco de la celebración del Día Mundial del Colesterol, que se celebra el 19 de septiembre.

Todo ello cuando Canarias es una de las regiones que registra los niveles de colesterol "más alto de toda España, siendo mayor la incidencia" en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, los especialistas advierten que tener unas cifras de colesterol superior a 200 mg/dl aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, que suponen el 40 por ciento de las muertes en todo el país.

Así con el objetivo de informar a la población sobre el colesterol, Eurofins LGS Megalab realizará durante este miércoles el análisis de colesterol total por 1 euro para concienciar sobre la importancia de prevenir este problema y otros factores de riesgo cardiovascular, según informó la organización en nota de prensa.

En concreto, esta campaña se realizará este 19 de septiembre en los centros de Eurofins LGS Megalab en Las Palmas de Gran Canaria (Avenida Mesa y López, 15), en Santa Cruz de Tenerife (C/La Rosa, 12, 1º; C/ Heliodoro Rodríguez López, 32; y C/De la Rosa, 12, 1º), en La Gomera (C/Profesor Armas Fernández, 35); en Santa Cruz de La Palma (Avenida El Puente, 31, 1º); en Lanzarote (C/ Méjico, 28); en Fuerteventura (C/ Secundino Alonso, 41, 1º, en horario de 08.00 a 11.00 horas).

Hernández apuntó que los laboratorios Eurofins LGS Megalab realizan anualmente más de 150.000 análisis de colesterol, de los que más de la mitad presentan unos niveles altos de colesterol. En relación con ello incidió en que "llama mucho la atención que cada vez son más los niños y adolescentes que presentan unos niveles altos de colesterol debido al tipo de dieta que siguen y a una vida sedentaria".

A ello, agregó, que el problema del colesterol "es que no duele" porque "no da síntomas", de ahí que matizó que "muchas personas tienen hipercolesterolemia durante un largo periodo sin saberlo", señalado que estos niveles mantenidos en el tiempo pueden tener consecuencias para la salud.

RIESGO DE INFARTO

Por otro lado, indicó que en España más de la mitad de la población tiene hipercolesterolemia, y en este sentido señaló que los estudios de la Sociedad Española de Cardiología apuntan que "tener niveles altos de colesterol puede duplicar el riesgo de sufrir un infarto".

En este sentido, puntualizó que la detección temprana de la hipercolesterolemia familiar en niños "reduce el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares". Según el estudio publicado por la Sociedad Española de Cardiología la detección de la hipercolesterolemia familiar puede ser incluso antes de los 8 años, lo que reduce la probabilidad de sufrir arteriosclerosis o un evento cardiovascular de forma prematura.

Asimismo se recoge que más del 70 por ciento de los pacientes menores de 18 años con hipercolesterolemia familiar no están bien controlados, de tal forma que se expone que esta población va a tener "un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares si no se toman las medidas oportunas para tratar la hipercolesterolemia, ya que están expuestos a estos altos niveles de colesterol LDL desde que nacen".

Por último, los profesionales de Eurofins LGS Megalab hacen una serie de recomendaciones para mantener unos niveles saludables de colesterol, tales como realizar una analítica anual a partir de los 30 años, seguir una alimentación equilibrada en la que se reduzca la ingesta de grasas saturadas; incorporar en la dieta frutas, verduras, hortalizas, pescado azul, aceite de oliva y frutos secos; realizar actividad física moderada a diario; o evitar el consumo de alcohol.