Expertos en prevención de ahogamientos reclaman normas impositivas para prevenirlos

Las Palmas de Gran Canaria concentrará el 25 de julio, Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, actividades para educar



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo Élder de la Ciencia y la Tecnología, José Gilberto Moreno, ha señalado que desde el ámbito científico reclaman acompañar la educación sobre la prevención de ahogamientos con una norma impositiva que tenga un régimen sancionador cuando se incumplan las normas básicas.

"En el tema de los accidentes acuáticos reclamamos, desde el ámbito científico, una normativa impositiva que tenga un régimen sancionador cuando se incumpla, no las recomendaciones, sino lo que se debe cumplir como ley: con bandera roja no puede usted entrar en el agua, si pone una señalización de prohibido saltar de cabeza, no puede usted hacerlo, etcétera, etcétera", apuntilló.

Actualmente solo Mogán, en Gran Canaria, y Adeje, en la isla de Tenerife, contemplan normativas sancionadoras para quienes se bañen con bandera roja o incumplan normas en el archipiélago.

En este sentido, el promotor de la asociación 'Canarias, 1500 km de Costa', Sebastián Quintana, ha asegurado que el "80 por ciento de las personas que están muriendo ahogadas en Canarias se habían introducido en el mar cuando había un aviso" por fenómenos costeros adversos, por lo que matizó que "no" se está respetando la bandera roja.

Añadió que en lo que va de año 2024, en Canarias se ha superado el centenar de bañistas que han sufrido algún tipo de accidente en espacios acuáticos, mientras 37 personas han perdido la vida, sin contar aún la mujer que el día de San Juan se fue a dar un baño en la playa de Arinaga, y cuyo cuerpo aún no ha sido localizado, como tampoco se han encontrado a los dos jóvenes, de 16 años, que sufrieron un golpe de mar en la zona de El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria.

Ante estos datos todos los expertos en prevención de accidentes acuáticos claman a la población a respetar las normas e imponer el sentido común en días en los que el oleaje es fuerte, así como el "no tirarse jamás de cabeza en el mar" porque se pueden sufrir lesiones medulares.

Y hacen hincapié en ir a la playa acompañado para que si ocurre algún incidente siempre pueda haber alguien que de la voz de alarma, además de acudir a playas con vigilancia, mientras que en el caso de los más pequeños no perderles nunca de vista y si se extravían en una zona donde hay playa o piscina acudir a buscarlos en un primer momento a estas áreas.

PROGRAMA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS

Por otro lado, con motivo del Día Mundial de Prevención de Ahogamientos, el 25 de julio, en Las Palmas de Gran Canaria se van a desarrollar una serie de actividades durante dos días para promover las acciones que previenen y que salvan vidas en el mar.

En concreto, para el 25 de julio está previsto proyectar a las 11.00 horas el documental 'Desahogo' en el Museo Élder, para que sea visionado por 150 menores inmigrantes, ya que apuntó Quintana que "muchos de estos niños han perdido la vida" en los trayectos en patera.

Un día más tarde, el 26 de julio, indicó que debido a que surferos y bugueros en muchas ocasiones se convierten en salvavidas, se va a realizar un taller con niños de las escuelas de surf para que aprendan a recuperar a personas que sufren una parada cardiorrespiratoria.

En relación con ello el experto en medicina de urgencias Juan Ramón Viera consideró "súper importante" que los primeros auxilios se conviertan en una "necesidad" para que todas las personas sepan cómo actuar ante situaciones como la de una parada cardiorrespiratoria.

Y, además, ese mismo día Cruz Roja y el Gobierno de Canarias, a través del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), llevarán a cabo simulacros de rescate.

El director de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, indicó que desde la institución insular se apoya a la plataforma de prevención y sus acciones porque los ahogamientos es un tema que "afecta a todos", ya que el hecho de estar rodeados de mar, aunque sea la vida de los ciudadanos de las islas, es también un "medio hostil" y se ha llevado "demasiadas vidas" por "no" respetar las normas.

Así ante la labor "impagable" de los rescatadores, anima a los ciudadanos a tener "siempre precaución y respeto" por un medio como es el mar, ya que admitió que los datos que dejan los ahogamientos son "absolutamente desgarradores".