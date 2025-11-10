'Exposaldo' (Tenerife) bate récord este fin de semana con la asistencia de 45.000 personas, un 16% más

Archivo - El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (c), en una visita a Exposaldo - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Exposaldo 2025, que permaneció abierta en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife con la participación de 150 empresas y 180 stands, batió récord con la asistencia de 45.000 personas.

El consejero de Industria y vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, se mostró "muy satisfecho con los niveles de participación de la ciudadanía en esta feria, ya que este año se ha incrementado en un 16% el número de visitantes con respecto al año pasado, consolidando Exposaldo como la feria de referencia para el comercio en Canarias".

Fernández quiso poner en valor "el importante trabajo que realizan los empresarios y comerciantes participantes en este evento, que contribuye de forma significativa a mejorar el prestigio de la feria en el ámbito regional, además de convertir a Santa Cruz en el epicentro del comercio en Canarias".

Esta circunstancia, destacó el consejero, "es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre la administración pública y el sector privado da como resultado un modelo de éxito de organización y resultados".

Manuel Fernández puso de manifiesto, además, que con la apuesta por esta feria se materializa uno de los objetivos que se marcaron para este mandato, "promocionar y apoyar al comercio como base del tejido productivo, principal generador de empleo en Tenerife", recoge una nota del Cabildo.