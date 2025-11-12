Fallece un hombre de 60 años tras el vuelco de su camión en la LP-3, en El Paso (La Palma)

SANTA CRUZ DE LA PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 60 años, ha fallecido este miércoles tras volcarse el camión con el que circulaba por la LP-3, a la salida del túnel, en dirección a Santa Cruz de La Palma, en el término municipal de El Paso, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:13 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando el vuelco de un camión, con una persona atrapada en el interior, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos liberaron al afectado, que había quedado atrapado en el interior del vehículo. A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que el personal sanitario confirmó su fallecimiento.

Servicios policiales instruyeron las diligencias correspondientes.