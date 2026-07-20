Fallece un motorista al colisionar con un turismo en Arona (Tenerife)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 56 años, ha fallecido al colisionar con un turismo en la Avenida Antonio Domínguez de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.45 horas de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba graves lesiones y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Seguidamente le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.