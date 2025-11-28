Familias adoptivas ven "caótica" la gestión de menores y critican el incumplimiento legal de las pruebas de idoneidad

Niño jugando. Actividades conciliación. - AYTO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Asociación de Familias Adoptivas de Canarias han tildado este viernes de "caótica" la gestión del área de Menores del Gobierno regional pues solo cuenta con dos psicólogas para hacer frente a una ratio de 1.000 menores, con una media de 90 casos por profesional.

En una comparecencia ante la comisión de parlamentaria de Bienestar Social, Yeray Rodríguez ha señalado que la "inmensa carga de trabajo" del personal ya ha sido motivo de presentación de una denuncia por parte de CCOO ante la Fiscalía.

Ha apuntado que el personal está "desbordado" y es "incapaz de conseguir sus objetivos" pues el servicio está "colapsado" y las solicitudes de idoneidad bloqueadas.

En esa línea ha comentado que el proceso de adopción es "largo y doloroso" y mientras tanto se "vulneran los derechos de menores y familias" para realizar las pruebas de idoneidad por falta de recursos.

Asimismo ha comentado que la institucionalización "no es deseable" en tanto que las familias de acogida son una "solución temporal" que no puede extenderse por más de dos años.

Francisco Da Silva ha dicho que los expedientes están "paralizados" en medio de la "desesperación" de las familias por la "saturación y abandono" del servicio de menores y cuando algunos sufren "abuso, vejaciones y maltrato" en los centros tutelados por el Gobierno regional.

Ha apuntado que el personal está "quemado" por lo que entiende que es "urgente" aumentar los recursos humanos.

Evelyn Espinosa ha comentado, a título personal, que lleva dos años esperando por las pruebas de idoneidad pero conoce casos "más sangrantes" de más de siete años cuando todo el proceso dura una media de entre siete y nueve años.

A diferencia de lo que defiende el Gobierno de Canarias dice que en la red de acogida del archipiélago "sí" hay menores que pueden ser adoptados pero el problemas es que no har personal para hacer la idoneidad.

Ha comentado que se le hace un "daño irreparable" a los menores al incumplirse la ley y no ofrecer una "familia estable y de apego", y ha insistido en que no buscan un "trato especial" sino que se cumpla la ley.

"No vamos a quedarnos en silencio ante esta espera injusta, cumplen la ley, áctúen ya", ha indicado, al tiempo que ha advertido de que acudirán a la vía judicial si desde el Parlamento no se trabaja en la búsqueda de soluciones. "Haremos lo que haga falta, no vamos rendirnos", ha agregado.

La diputada del Grupo Nacionalista Vidina Espino ha explicado que el Gobierno de Canarias está priorizando el acogimiento "a la espera" de si los menores pueden volver con sus familias biológicas, y de hecho, ha apuntado que "hacen falta" familias de acogida en las islas porque en "muy poquitos casos" se retira la tutela a los padres.