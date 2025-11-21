Feboda (Tenerife) abre sus puertas con 70 empresas y 115 stands

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 70 empresas y 115 stands participarán en la décimonovena edición de la gran feria de las bodas y celebraciones FEBODA 2025, que se celebra en el Recinto Ferial desde este viernes y hasta el domingo.

La inauguración institucional contó con la presencia de la presidenta y el vicepresidente del Cabildo, Rosa Dávila y Lope Afonso, respectivamente, el vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, y el consejero de Empleo, Efraín Medina, acompañados de otras autoridades insulares, regionales y locales.

Durante el acto inaugural, Dávila expresó que "FEBODA es un lujo y llena de orgullo ver cómo la feria se convierte año a año en un evento más relevante y reconocido gracias al compromiso con la calidad y la superación en cada uno de los stands y marcas".

En su opinión, "es una muestra más del esfuerzo y capacidad que desde el Cabildo de Tenerife ponemos en marcha uniendo creatividad y talento, generando recursos y oportunidades para un sector en auge".

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, resaltó la "consolidación" de esta feria, que este año celebra su décimonovena edición.

"Se trata de un evento con trayectoria, como trayectoria tiene también nuestra isla como destino turístico, que genera expectativas para todos los públicos; también para aquellos que deciden pasar sus vacaciones nupciales en Tenerife o celebrar algún evento", comentó.

Por su parte, el consejero de Industria y vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, puso de manifiesto que "en esta edición se ha producido un incremento del 28% de stands con respecto al año pasado", resaltando que "las empresas procedentes son de diferentes ámbitos relacionados con las celebraciones" y agradeciendo "a todas las empresas que han confiado en el Recinto Ferial para desarrollar este evento".

El consejero de Empleo, Efraín Medina, agradeció la presencia de las marcas de 'Tenerife Moda' que participan en este evento, así como a los representantes de centros formativos que se encuentran aquí, ya que "son el futuro del sector textil".

Medina puso de relieve que "estas ferias generan empleo y desarrollo económico, un aspecto en el que el Cabildo trabaja de forma continua y transversal".