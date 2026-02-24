La Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se alarga hasta el domingo con precios especiales

Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife - FERIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife va a extender su apertura hasta el próximo domingo, 1 de marzo, y con precios especiales.

Durante este periodo el horario de lunes a jueves será de 17.00 a 22.30 horas, mientras que el viernes y el sábado se ampliará de 17.00 a 23.30 horas.

El domingo 1 de marzo, última jornada de actividad, el recinto abrirá a las 16.30 horas y cerrará sus puertas a las 22.30 horas.

Como principal novedad de esta edición, la feria cuenta con un despliegue de 82 instalaciones, entre las que destacan dos montañas rusas, el clásico Ratón Vacilón y el estreno en Canarias del Jet Star, una atracción de recorrido vertiginoso.

A estas se suman el Experience, con sus giros de 360 grados, y la gran apuesta de este año, el Space Roller, una estructura de gran altura e impacto visual.

La oferta se completa con clásicos como la pista de coches, la casa del terror, la noria gigante, el Grand Prix, la barca vikinga y el saltamontes, además de una amplia zona de atracciones infantiles.

Con el objetivo de facilitar el acceso al público en el cierre de la temporada, durante el último fin de semana (viernes, sábado y domingo) se aplicará una reducción de tarifas en todo el recinto.

Los viajes en las atracciones infantiles tendrán un precio de 1,50 euros, mientras que las de adultos costarán 2,50 euros.

Esta política de precios populares se extenderá también a la oferta gastronómica, ya que los puestos de comida y restauración del recinto aplicarán descuentos especiales en sus productos durante estos tres días finales.

Esta ampliación de fechas y la bajada de costes en atracciones y alimentación consolidan a la Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife como el principal "motor lúdico" para finalizar las fiestas de este año, recoge una nota de los promotores.

No en vano, la combinación de novedades técnicas de gran formato con las atracciones tradicionales permite ofrecer una opción de entretenimiento variada y económica para todas las familias y jóvenes que deseen aprovechar los últimos días de actividad del ferial en la capital tinerfeña.