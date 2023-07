Fernández incide en que si Canarias "no" está en el Congreso de los Diputados, "no" tendrá futuro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria (CC) por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 23J, María Fernández, ha incidido este lunes en que si Canarias "no" está representada en la cámara baja por un partido nacionalista, "no" tendrá futuro.

"Nuestra verdad está poniendo en el centro a los ciudadanos de Canarias, la realidad es lo que nos mueve, a nosotros no nos preocupa llegar a La Moncloa, a nosotros nos preocupa que Moncloa nos necesite para que Canarias esté presente. Si Canarias no está, no tendremos futuro", apostilló en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto del grupo Foro Prensa Ibérica.

Todo ello después de admitir que entiende que los ciudadanos de las islas "tengan la tentación de votar a partidos" nacionales, sin embargo matizó que si votan a partidos "de allí, ¿quién va a pensar en las necesidades y los problemas de aquí?".

Añadió que la historia ha demostrado que "la cesta de la compra, el ser territorio fronterizo con África, el drama de la migración, la forma de moverse --en Canarias--, de relacionarse, el sector primario, empresarial... todo se ve impactado por la realidad archipielágica".

Subrayando que en este caso "no" es Canarias quien está "lejos de Madrid, es Madrid quien está lejos de Canarias", de ahí que ha defendido que el próximo 23 de julio "solo hay una opción real: votar por ustedes, por sus derechos, por Canarias, votar por CC que es el único partido que siempre", defendió, estará "al lado de su gente, de su tierra" porque es lo que le "duele" y les "mueve".

Fernández ha hecho esta defensa del voto para CC ante la posibilidad de que se polarice el voto entre PP y PSOE, insistiendo en que el 23 de julio "no" se vota a un presidente, sino a diputados canarios que "defiendan esta tierra en Madrid", aprovechando para recordar que a lo largo de la historia de la democracia "ni un solo" diputado canario de partidos nacionales "ha roto la disciplina" de voto en el Congreso al "pensar de que a Canarias se le estuviera maltratando".

Por ello, defiende que Canarias piense "en sí misma, en sus derechos y en su futuro".

Finalmente, sobre la posibilidad de que se produzca un gobierno con pacto de PP y Vox, expuso que desde CC se ha tenido capacidad de negociar con PP y PSOE a lo largo de los años "para conquistar derechos de Canarias" pero, matizó, que "por supuesto" hay líneas "rojas que no" harán a CC "dar pasos para atrás ni para coger impulsos".