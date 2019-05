Fernando Clavijo asegura que Ángel Víctor Torres quiere entenderse con CC después de las elecciones

Publicado 05/05/2019 11:22:34 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias y candidato a la reelección, Fernando Clavijo, ha asegurado que el secretario general del PSC-PSOE, Ángel Víctor Torres, ha transmitido a Coalición Canaria (CC) su intención de llegar a entenderse después de las elecciones del próximo 26 de mayo.

En una entrevista al diario 'La Provincia', recogida por Europa Press, Fernando Clavijo reveló que Ángel Víctor Torres y parte de su equipo mantienen un contacto "muy fluido" con el secretario general de CC, José Miguel Barragán, y afirmó que han llegado a comentar que es importante poder entenderse después de las elecciones: "Ese es el mensaje que Ángel Víctor nos transmite. Y yo siempre estoy dispuesto a entenderme y a hablar".

Preguntado por si Ángel Víctor Torres le ha decepcionado, Fernando Clavijo es claro: "Te decepciona alguien cuando esperas algo de esa persona, y yo no he esperado nunca nada de Ángel Víctor Torres, como supongo que él no ha esperado nunca nada de mí. Sí creo que, en algunas actuaciones, él o su partido político podrían haber sido un punto más elegantes y hasta más coherentes, pero no me puedo sentir decepcionado".

Clavijo ve normal que la tensión entre ellos crezca por dos cuestiones: "En primer lugar porque llevamos compitiendo políticamente, concretamente en Tenerife, durante mucho tiempo, y de hecho nuestras bases no se sienten cómodas una con otra. Y por otro lado, ahora competimos, además, por la presidencia del Gobierno de Canarias".

En relación a los resultados obtenidos por NC en las generales, donde el partido de Román Rodríguez se quedó sin representación en el Congreso, el presidente canario cree que cometieron un "error estratégico muy importante" yendo en su día en las listas con el PSOE porque Nueva Canarias "se convirtió en la marca blanca del Partido Socialista y, a poquito que el PSOE no los necesitó, prescindió de ellos".

Si NC y CC hubieran sumado fuerzas no sólo habrían logrado tres diputados en las últimas elecciones, sino que los resultados en las pasadas autonómicas hubieran sido mejores. En opinión de Clavijo, "es un problema de rostros y de personas. Hay tres elementos con peso en Nueva Canarias que han hecho que esto no sea posible: Román Rodríguez, Antonio Morales y Carmelo Ramírez. Es un partido que controlan ellos tres y son ellos tres los que lo han impedido".