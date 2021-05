FICMEC vuelve a llenar mayo del mejor cine medioambiental

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) volverá a llenar el mes de mayo del mejor cine del género tras el cambio de fechas motivado por la COVID-19, por lo que el certamen cinematográfico vuelve a su fecha habitual: finales de mayo y principios de junio.

El Festival comenzará su vigésimo tercera edición en Garachico del 26 al 30 de mayo (en los espacios de la glorieta de San Francisco y la trasera del Ayuntamiento de Garachico). Del 3 al 5 de junio será en Buenavista del Norte (plaza General Eulate - lateral de la iglesia de Los Remedios), a donde vuelve tras una primera exitosa experiencia en 2020.

El director general de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Luaces, destacó en el acto de presentación el apoyo de la entidad desde su primera edición en Garachico "por el motor económico que supone y por el factor humano como condición indispensable".

El director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, Alejandro Krawietz, aseguró que la estrategia cultural que sigue FICMEC con el municipio como epicentro es lo que buscarán en el Cabildo. "Creo que todo ha sido enfocado al insularismo", dijo.

Por su parte, el consejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, destacó la Isla Baja como marco idóneo para realizar este festival que "es muestra de un modelo sostenible a muchos niveles".

El alcalde de Garachico, Heriberto González, agradeció los esfuerzos y la implicación de todo el equipo del Festival para realizar un año más el certamen y al que le augura "un gran futuro". Natacha Mora, coordinadora de Canary Island Film, resaltó que FICMEC será el punto de encuentro de los festivales de cine canarios con una primera de contacto para coordinar políticas en el audiovisual de las islas.

El director del Festival, David Baute, desgranó la programación cinematográfica del FICMEC destacando los estrenos nacionales que se podrán visionar en Garachico y Buenavista del Norte. Por otro lado, anunció los premios Brote de este año que han sido concedidos a las siguientes personas o entidades: el premio Brote Activismo Medioambiental será para la nigeriana Rachel Ashegbofe, por su proyecto de conservación con chimpancés en el sur de Nigeria.

El premio Brote Artístico será para el artista catalán Miquel Aparici. En la categoría premio Brote Comunicación el galardonado será el periodista Clemente Álvarez. Pedro Luis Pérez de Paz será el premiado con el Brote Canarias. Por último, el premio Brote Fotografía será para José Benito Ruiz.

Las entradas para asistir al certamen, tanto en Garachico como en Buenavista del Norte, están a la venta en tomaticket.es. Además, podrán adquirirse en el punto de información situado en la Casa de Piedra de la Villa y Puerto. Algunas actividades son de carácter gratuito, pero hay que reservar la butaca en esta web. La recaudación del certamen irá íntegramente destinada al proyecto SW/Niger Delta Forest de Rachel Ashegbofe (Nigeria).

Debido a la pandemia, existirán medidas para evitar la propagación del virus: control de aforo, control de identificación, distancia personal, uso de mascarilla obligatorio y lavado frecuente de manos.

PROGRAMA DEL FICMEC.

La programación cinematográfica será la protagonista de la vigésimo tercera edición de FICMEC. Un cine poético, de canto a la naturaleza y la vida que más que nunca cobra sentido debido al contexto sanitario. Por esta razón, la organización del certamen ha centrado esta edición en la invasión de las personas de los espacios naturales protegidos. Bajo el paraguas del hashtag #especieinvasora, FICMEC mostrará cómo el ser humano es una de las especies potencialmente más peligrosas para el medio ambiente.

Durante el festival se podrán visionar 14 largometrajes y 14 cortometrajes de temática medioambiental. 28 cintas en total que se dividirán en diferentes secciones: largometraje documental, largometraje ficción y animación, cortometrajes documental, cortometrajes ficción y animación y FICMEC Adventure (largometrajes y cortometrajes).

Entre las proyecciones programadas, destacan varios estrenos nacionales en Garachico. Uno de ellos, 'The Magnitude of all Things' (Jennifer Abbott / 85' / 2020 / Canadá), enlaza historias sobre el cambio climático con retales de la pérdida de su hermana, dejando entrever paralelismos íntimos entre el dolor personal y el del planeta Tierra. Otro de los estrenos en España será la cinta polaca 'The Whale from Lorino' (Maciej Cuske / 52' / 2019 / Polonia) que cuenta cómo vive una tribu siberiana en Chukotka (Rusia).

En cuanto a las películas programadas en Buenavista del Norte, casi el 50 % de la programación es estreno nacional. La muestra buenavistera contará con el estreno nacional de 'Descent' (Nays Baghai / 65' / 2020 / Australia): Kiki Bosch, buceadora holandesa de apnea en hielo, nada en las aguas más gélidas del mundo sin equipación como terapia para un trauma y como inspiración para otros. El siguiente estreno es 'Piano to Zanskar' (Michael Sulima / 86' / 2018 / Reino Unido): al borde de la jubilación, Desmond O'Keeffe, un afinador de pianos de 65 años, decide transportar un piano Broadwood & Sons de 100 años desde Londres a una escuela primaria en el Himalaya. El último de los estrenos nacionales en Buenavista del Norte es 'Playing with Sharks' (Sally Aitken / 95' / 2020 / Australia) que cuenta la historia de Valerie Taylor: una fanática de los tiburones y un icono australiano, una marinera inconformista hecha a sí misma como intrépida buceadora, cineasta y conservacionista.

A estos estrenos de carácter nacional, se sumará el resto de la programación cinematográfica con diferentes muestras y proyecciones que no dejarán indiferente al público. Además, se podrá disfrutar de actividades paralelas (música, teatro o exposiciones).

Por otro lado, la formación será un pilar básico dentro de FICMEC. Desde los más pequeños con Educación Ambiental pasando por el taller de fotografía medioambiental impartido por José Benito Ruiz o las jornadas Vulcanalia, Jugando en verde, Fotosíntesis y la recién nacida #Pasasinhuella. El certamen se convertirá en un nexo de unión de las diferentes vertientes de la naturaleza y su conservación.