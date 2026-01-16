Fierro (PSOE) exige claridad a CC sobre si acepta o no la nueva financiación y carga contra su "ambigüedad"

Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE canario - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE DE Canarias, Nira Fierro, ha emplazado este viernes a Coalición Canaria a aclarar de forma "clara y precisa" si está a favor o no de que el archipiélago disponga de más y mejores recursos para sostener el Estado del bienestar.

Fierro ha insistido en que el debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica "no admite ambigüedades ni discursos evasivos, sino una posición política nítida ante la ciudadanía".

"Las cifras están muy claras y la pregunta es muy sencilla: ¿Quieren o no más financiación para Canarias?", ha señalado.

A su juicio, la propuesta del Gobierno de España abre una "oportunidad real" para reforzar los servicios públicos esenciales y mejorar la calidad de vida de los canarios y canarias.

"Hablamos de sanidad, de educación y de políticas sociales; hablamos de bienestar", ha indicado.

Fierro ha desmentido de forma tajante que el nuevo modelo suponga recortes en el gasto social para Canarias.

"Coalición Canaria, en realidad, no se está rebelando contra la propuesta, como afirman, sino contra Canarias, se opone a que las islas reciban mil millones más al año, mil millones más para Canarias, cero razones para rechazarlos", ha lamentado.

La dirigente socialista ha recalcado que no existe "ningún argumento" que justifique el rechazo a una mejora de la financiación que permitiría fortalecer el Estado del Bienestar y atender mejor las necesidades de la población.

"Decir no a más recursos es decir no a mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha añadido.

Fierro ha criticado que Coalición Canaria trate de generar confusión con titulares y mensajes que no responden a la realidad del modelo planteado.

"La pregunta es mucho más sencilla que los titulares que estamos viendo", ha reiterado, insistiendo en que la ciudadanía merece una "respuesta clara" sobre si se apoya o no una financiación más justa y suficiente para el archipiélago.

Desde el PSOE Canarias han insistido en que, si los nacionalistas consideran que Canarias no debe recibir más fondos, tienen la obligación de explicarlo abiertamente. "Que lo digan ya. Y si no quieren más financiación, que se lo expliquen a los canarios y las canarias", ha remarcado Fierro.

La secretaria de Organización ha reafirmado la posición del PSOE que pasa por "sí a más y mejor financiación para Canarias, sí a reforzar el Estado del Bienestar y sí a un modelo que permita a la comunidad contar con los recursos que necesita".

Para Fierro, "aquí solo caben dos respuestas, sí o no, y la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es la de Coalición Canaria".