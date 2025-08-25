Finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias, que continuará en situación de prealerta

Archivo - Incendio de Tenerife - CEDIDO POR CABILDO DE TENERIFE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha dado por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas, que continuarán en situación de prealerta.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de una decisión adoptada en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

De esta manera, la alerta estaba vigente en El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en las zonas situadas a más de 600 metros por el norte y a partir de 400 metros en el resto de las vertientes. En La Palma en las zonas situadas a más de 600 metros en la mitad este y a más de 400 metros en la mitad oeste de la isla.

Finalmente, el Gobierno de Canarias mantiene en vigor la declaración de prealerta por Riesgo de Incendio Forestal emitida el 1 de junio de 2025 conforme establece el apartado 2.10 del INFOCA (Declaración 01/2025/INFOCA).