Finaliza la alerta por viento, nevadas e inundaciones costeras en Canarias

Fin de la alerta por vientos en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha finaliza la situación de alerta por viento e inundaciones costeras en el archipiélago canario a partir de las 14.00 horas de este domingo, 14 de diciembre.

Asimismo ha dado por concluida la situación de alerta por nevadas en cumbres de Tenerife, así como la de prealerta en las cumbres de La Palma y Gran Canaria, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Estas decisiones, señala, se adoptan teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).