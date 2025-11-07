Finaliza el plan de economía circular de Tenerife: 100 empresas, ocho manuales y una guía de entidades locales

Acto de clausura del plan de economía circular de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, ha presentado este viernes el balance del Plan Insular de Economía Circular en un acto celebrado en el espacio Mutua Tinerfeña de La Laguna.

La participación de un centenar de empresas en las diferentes actividades formativas, de asesoramiento o intraemprendimiento, así como la elaboración de ocho manuales sectoriales prácticos y de una guía para entidades locales, son algunos de los resultados que culminan 15 meses de trabajo coordinado con las empresas del sector en la isla.

Este proyecto ha permitido mejorar la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial turístico desde el enfoque de la circularidad, la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que se ha dado "un paso importante en un camino que marcará el futuro de Tenerife: el camino hacia una economía más circular, más responsable y sostenible".

Según Afonso, "el turismo ha sido, y sigue siendo, el motor de nuestra isla, pero ese motor necesita adaptarse a los nuevos tiempos, necesita cuidar lo que nos hace únicos: nuestro entorno, nuestra gente, nuestra forma de vivir, desde el Cabildo tenemos un compromiso claro: acompañar al sector turístico en esta transformación, ayudando a que nuestras empresas, alojamientos y experiencias sean cada vez más sostenibles y conscientes de su impacto".

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, "este Plan de Economía Circular Turística de Tenerife nace con la vocación de transformar nuestro modelo turístico hacia uno más eficiente, resiliente y sostenible".

En su opinión, "el objetivo es claro, cerrar el ciclo de los recursos, reducir el impacto ambiental de la actividad turística y generar nuevas oportunidades económicas y sociales para nuestra población".

"Este plan no es solo una iniciativa institucional, es un proyecto de toda la sociedad tinerfeña. Involucra a administraciones, empresas, universidades y ciudadanía, trabajando juntos para hacer realidad un turismo circular, pero también su compromiso con el planeta y con las generaciones futuras".

FORMACIÓN, TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL E INTRAEMPRENDIMIENTO

Del total de empresas que han tomado parte en el proyecto, 30 han recibido asesorías, 52 se han sometido a diagnósticos del plan, 19 han aplicado la hoja de ruta establecida en un proceso participativo, y nueve han accedido a la línea de intraemprendimiento.

Además, se han realizado nueve visitas de campo para dar visibilidad a las buenas prácticas en economía circular dentro del sector turístico insular.

En el acto se entregaron, asimismo, los premios del mencionado Programa de Intraemprendimiento, que reconocen el esfuerzo y la creatividad de las empresas participantes y que recayeron en Tenerife Dolphin, Iberostar Hotels & Resorts y la Casa de Los Balcones.

MANUALES SECTORIALES

Los ocho manuales sectoriales prácticos resultantes del proyecto, aplicados a los principales subsectores turísticos, ofrecen herramientas accesibles y aplicables para implementar la economía circular dentro del funcionamiento de las empresas.

Así, están incluidos el sector alojativo, el de actividades en la naturaleza, la restauración, la producción agropecuaria y las agroindustrias, las exposiciones y congresos, la intermediación turística, audiovisual y animación y actividades marinas y acuáticas.

Desde la gestión al agua y energía a la gestión de residuos, pasando por la atención al cliente o la alimentación y cocina son algunos de los aspectos que contienen los manuales, adaptados a las especificidades de cada subsector.

Este material, de libre acceso a través de la web de Turismo de Tenerife (https://www.webtenerife.com/corporativa/que-hacemos/tenerife...), nace de un diagnóstico inicial que, a modo de hoja de ruta, ha servido para detectar carencias y fijar objetivos a alcanzar.

Además, la propuesta cuenta también con una 'Guía para Entidades Locales' en la que se ofrece un marco práctico para integrar y valorar la circularidad como criterio en la contratación pública.

La iniciativa se ha reforzado con una campaña específica de divulgación y concienciación social de los valores de la sostenibilidad y la circularidad, que bajo el nombre, 'Círculos para el futuro', engloba un paquete de acciones encaminado a involucrar a la sociedad tinerfeña en este movimiento transformador del sector.

En total se han presentado, también como resultados del plan, cuatro vídeos temáticos sobre economía circular, seis mini reportajes de buenas prácticas con la participación de empresas y proyectos locales, un podcast de tres capítulos, la acción 'Trazos Circulares Colaborativos', que une el arte con los valores del proyecto, y el concurso infantil, 'Una Mirada Circular por el Futuro', que recoge dibujos y relatos inspirados en la economía circular.

La formación online abierta y gratuita para empresas del sector sigue disponible en la plataforma Tenerife + Talento: 6 cursos sobre Economía Circular y 11 para actividades turísticas específicas: https://formacion.turismodetenerife.com/