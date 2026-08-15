Finaliza la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria, que se rebaja a prealerta

Brigadas forestales de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada este sábado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), según informa el departamento regional en una nota.

Asimismo, se consideran concluidas el conjunto de condiciones ambientales --relativas a la temperatura, la humedad relativa, el viento, el estado de los combustibles, entre otras-- que justificaron la declaración de la alerta en las dos islas capitalinas.

La situación afectaba a cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife, así como a la zona de cumbres, las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud, y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud en la isla de Gran Canaria.

Sin embargo, junto a las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, Tenerife y Gran Canaria permanecerán ahora en situación de prealerta.