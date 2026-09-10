Finalizada la restauración de la histórica reja del coro del Monasterio de Santa Catalina de Siena de La Laguna

Inauguración de la rejal monasterio de Santa Catalina de Siena de La Laguna - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha inaugurado este jueves la restauración de la reja del coro de la iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena, en La Laguna, una actuación que ha permitido recuperar uno de los conjuntos artísticos más singulares que conserva este Bien de Interés Cultural.

La intervención ha contado con una aportación de 70.000 euros del Cabildo de Tenerife.

Al acto asistieron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago; el director general Miguel Ángel Clavijo; la directora insular de Patrimonio del Cabildo, Isabel de Esteban; el segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández; el concejal de Patrimonio Cultural de La Laguna, Adolfo Cordobés; la restauradora Candelaria Díaz y representantes de la comunidad religiosa del Monasterio de Santa Catalina encabezadas por Sor María Cleofé López, la priora de este monasterio de La Laguna y la Priora del Monasterio de Santa Catalina procedente de Sevilla, Sor Montserrat Román,.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó durante el acto de inauguración que no se presenta únicamente el resultado de una restauración.

"Recuperamos una parte de nuestra historia y devolvemos a Tenerife una obra excepcional que durante siglos ha formado parte de uno de los espacios patrimoniales y espirituales más importantes de La Laguna".

En esa línea incidió en que "el patrimonio material es finito y, precisamente por eso", se tiene la "responsabilidad de cuidarlo, conservarlo e intervenir a tiempo".

"Cada pieza que conseguimos recuperar es un fragmento de nuestra memoria que salvamos para las próximas generaciones", comentó.

La rejería de los coros alto y bajo se encuentra en la iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena, conjunto declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento en 2013.

La documentación histórica incluida en el proyecto considera la ornamentación de la reja como una "obra de arte total" y destaca el interés del programa artístico que conserva.

La presidenta señaló que la actuación representa la manera en la que se entiende la política de patrimonio desde el Cabildo, "no como la simple conservación de objetos antiguos", sino como la protección de lo que explica como es la sociedad y permite "comprender" la historia de la isla.

El obispo agradeció el trabajo de restauración realizado por el Cabildo de Tenerife y Sor María Cleofé López y Sor Montserrat Román mostraron su satisfacción y agradecimiento por la restauración de un monasterio que "desde hace más de cuatro siglos está presente en la ciudad de La Laguna".

INTERVENCIÓN COMPLEJA

La directora insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, explicó que se trata de una pieza de "enorme complejidad", en la que conviven materiales y técnicas diferentes.

Por eso, dijo, "la intervención ha partido siempre de un principio fundamental, conservar el máximo posible de la obra original y actuar únicamente allí donde era necesario para garantizar su preservación y recuperar su correcta lectura".

De Esteban añadió que "restaurar patrimonio no significa hacerlo nuevo, significa conocerlo, estudiarlo, comprender cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos y actuar con rigor para detener su deterioro y devolverle su capacidad para transmitir los valores históricos y artísticos que contiene".

Para el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, la intervención en la rejería del coro de Las Catalinas "representa precisamente esa forma de entender la gestión del patrimonio, sumar capacidades, coordinar esfuerzos y generar las condiciones necesarias para que las actuaciones puedan llevarse a cabo".

Detrás de cada restauración, comentó, "hay una decisión de intervenir, una voluntad de proteger y también un esfuerzo por encontrar la manera de hacerlo posible".

A su juicio, "el patrimonio es una responsabilidad de todos y su conservación exige que todos pongamos de nuestra parte, cuando las administraciones, las instituciones y los profesionales trabajan en la misma dirección, el resultado es el que hoy podemos contemplar".

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández, destacó "la importancia de recuperar y conservar un patrimonio que forma parte de la historia y de la identidad de La Laguna".

MEMORIA DE LOS LAGUNEROS

Hernández valoró la restauración de la histórica reja del coro del Monasterio de Santa Catalina de Siena, "un elemento de enorme valor artístico, pero también profundamente ligado a la memoria y al sentimiento de generaciones de laguneros y tinerfeños, por todo lo que representa este convento y la figura de la Siervita".

Asimismo, reconoció la labor de la comunidad de religiosas dominicas "por custodiar y preservar durante siglos un legado que también forma parte de la historia de la ciudad".

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural de La Laguna, Adolfo Cordobés, aseguró que "el convento de Santa Catalina no es solo uno de los edificios más antiguos y de mayor valor patrimonial de San Cristóbal de La Laguna, sino que además la comunidad religiosa de las monjas catalinas es muy querida por toda la ciudadanía tinerfeña".

El Ayuntamiento, dijo, "tenía que colaborar con el Cabildo en esta intervención que garantiza la conservación de este patrimonio de un valor extraordinario".

Los trabajos se han desarrollado siguiendo criterios de conservación-restauración y con el máximo respeto a la obra original.

El conjunto presenta diferentes elementos, materiales y técnicas de ejecución, así como distintas patologías, lo que ha requerido tratamientos diferenciados.

La intervención contempló también la recuperación de pérdidas de soporte y policromía, precedida de los correspondientes estudios y análisis.

Uno de los principales valores del conjunto reside en la atribución de la ornamentación de la reja a Cristóbal Hernández Quintana, considerado una de las primeras grandes personalidades de la escuela pictórica canaria.

El expediente destaca precisamente esta autoría como uno de los elementos que fundamentan el especial interés histórico y artístico de la intervención.