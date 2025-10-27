Fiscal Superior de Canarias rechaza vincular inmigración con delincuencia: "Hoy por hoy no tenemos ningún dato"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha descartado este lunes vincular inmigración y delincuencia y defendido la "seriedad" de la institución, que no puede dar un "salto al vacío" con posicionamientos de ese tipo.

"Hoy por hoy no tenemos ningún dato", ha comentado en la comisión parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia en la que ha presentado la memoria anual correspondiente a 2024, si bien sí ha abierto la puerta a hacer estudios "en profundidad" de todas las estadísticas de criminalidad.

Farnés Martínez se ha posicionado así tras las críticas vertidas la semana pasada en la Cámara regional por el presidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI y portavoz nacional de seguridad de Vox, Samuel Vázquez, quien dijo que la Fiscalía hacía "trampas" con sus datos para ocultar que la inmigración "desbordada y prolongada en el tiempo" aumenta la criminalidad violenta.

