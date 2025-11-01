Fórum Canario Saharaui tilda de "histórica" la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental

Vehículo de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) - MINURSO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fórum Canario Saharaui ha tildado de "histórica" la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que este viernes acordó prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) al haber dado 'luz verde' a una resolución presentada por Estados Unidos que apoya el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española.

Así lo ha celebrado en un comunicado en el que ha resaltado que esta decisión "marca un punto de inflexión decisivo en el prolongado conflicto del Sáhara Occidental y supone el respaldo más contundente de la comunidad internacional a la propuesta de autonomía presentada por el Reino de Marruecos en 2007".

De esta manera, el texto reconoce que "una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más factible" al conflicto, constituyendo un "avance cualitativo" sin precedentes en los mandatos del Consejo de Seguridad.

Para el Fórum Canario Saharaui, esta resolución representa una evolución respecto a anteriores desde 2007, ya que mientras que las anteriores se limitaban a "tomar nota" de la iniciativa marroquí y "acoger con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos", la actual "afirma categóricamente" que las negociaciones deben basarse en dicha propuesta.

"Lo que la convierte --agregó-- en un precedente histórico es que la solución del conflicto en el marco de la soberanía marroquí figura ahora en una resolución explícita del Consejo de Seguridad".

En este sentido, el Fórum ha recordado que desde su fundación en 2007 siempre ha mantenido que la propuesta de autonomía marroquí representa la única vía "realista" para poner fin a medio siglo de conflicto y reunificar a las familias saharauis "terriblemente fracturadas".

Con todo, ha insistido en que la resolución del 31 de octubre de 2025 marca el comienzo de una nueva etapa porque la comunidad internacional "ha hablado con claridad y ha dicho que la propuesta de autonomía marroquí es la única base viable para una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

"El 31 de octubre de 2025 quedará grabado como el día en que la comunidad internacional comenzó a trazar el camino definitivo hacia la solución de la cuestión del Sáhara", concluyó.