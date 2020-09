Franquis afirma que los trenes de Tenerife y Gran Canaria son una "oportunidad" para Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha afirmado que la construcción de los trenes en Tenerife y Gran Canaria "no es una prioridad" para el Ejecutivo pero sí una "oportunidad" para Canarias.

Así lo ha manifestado en comisión parlamentaria, en la que el diputado nacionalista Mario Cabrera ha considerado "sorprendente" que, "en pleno mes de agosto y con la situación de crisis", el Gobierno canario esté hablando de hacer una inversión superior a los 3.800 millones de euros para la construcción de los trenes.

En su intervención, Sebastián Franquis acusó a Mario Cabrera de estar utilizando la "demagogia" al decir que el Gobierno va a "quitar" el dinero a la educación, la sanidad o el empleo para destinarlo a los trenes, y recordó que los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han trabajado en estos proyectos desde el año 2000.

Franquis aclaró que en el marco presupuestario europeo para los próximos años hay programas para financiar los trenes y dejó claro que el Gobierno va a "pelear" para captar recursos de la UE para destinarlos a este fin porque, de lo contrario, "se van a invertir en otras comunidades autónomas o países europeos".

En su segunda intervención, Mario Cabrera hizo hincapié en que Coalición Canaria no ha dicho "en ningún momento" que se esté "quitando dinero a los colegios" para la construcción de los trenes y afirmó que su grupo no se opone a estas infraestructuras, sino que considera que ahora "no es el momento".

EQUILIBRIO INVERSOR.

La diputada Melodie Mendoza (ASG) indicó que los beneficios que conlleva la construcción de los trenes es "indiscutible" y afirmó que no sería responsable dejar pasar esta oportunidad; sin embargo, pidió al consejero que en próximas inversiones se tenga en cuenta a las demás islas a la hora de repartir los fondos europeos.

Manuel Marrero, de Podemos, se preguntó si la "oportunidad" de la que habla el consejero puede suponer que la participación de Canarias en estos fondos europeos quede completa y no pueda acudir a otros recursos, por lo que consideró "un poco complicado que se vayan todos los huevos a la misma cesta".

Desde Nueva Canarias, Esther González incidió en que su grupo siempre ha defendido los trenes por ser "vitales" para la movilidad y quiso recordar que el tren de Gran Canaria se ha venido a denominar 'el tren de Román Rodríguez', por lo que ve lógico que NC apoye este tipo de infraestructuras.

El diputado popular Manuel Domínguez señaló que el PP no ha dudado nunca de los beneficios que pueden generar los trenes, pero coincidió con el portavoz de Sí Podemos y pidió que se haga una análisis "profundo" de la comparativa de usar los recursos para los trenes o para otras inversiones más eficientes y a más corto plazo.

Por último, Jorge González (PSOE) tildó de "sorprendente" el discurso de Coalición Canaria, "intentando rebujarlo todo sin decir nada", y quiso dejar claro que cuando existe la oportunidad y los recursos que se plantean, el Gobierno "tiene la obligación de ponerse a trabajar" para que lleguen esos fondos.