Un frente frío de la borrasca 'Francis' pone a Canarias en alerta para 'Año Nuevo'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara durante la madrugada de este jueves la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago y la alerta por lluvias y viento en Tenerife y La Palma junto a la prealerta por estos eventos en el resto de islas, a causa del paso de un frente frío asociado a la borrasca 'Francis'.

También se activa la prealerta por tormentas en toda la comunidad autónoma, recoge una nota del Ejecutivo.

Estas decisiones se adoptan en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) junto a otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Con un recorrido rápido pero intenso de oeste a este, el empeoramiento meteorológico coincidirá con el final de año y el inicio 2026, por lo que el Gobierno de Canarias solicita a la población que extreme las precauciones con el objetivo de evitar los riesgos durante las celebraciones.

De acuerdo con el pronóstico, se espera mar combinada de entre 2,5 y 4 metros, incluso más, a partir del viernes, con empeoramiento para el fin de semana a causa de la luna llena y las mareas vivas.

Además, se prevén precipitaciones repartidas de forma desigual, con especial afectación en zonas altamente vulnerables, con lluvias destacables y persistentes en algunas zonas, durante un mínimo de 12 horas.

También se aguardan rachas de viento localmente muy fuertes en La Palma y Tenerife, superiores o iguales a 90 kilómetros por hora en las cumbres de la isla capitalina occidental, además de tormentas fuertes, incluso muy fuertes de forma puntual.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN

El Gobierno recuerda a la población que es necesario extremar las precauciones en las costas de las islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

Así, apunta que es conveniente no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje, así como aplazar actividades náuticas o deportivas previstas para estos días y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia, entre otras recomendaciones.

Además, se aconseja aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Por otra parte, ante la previsión de viento, es fundamental retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle.

Asimismo, se recomienda no acercarse a edificaciones en construcción o en mal estado, ni a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.

En lo referido a las rachas de viento y los desplazamientos, tanto si se realiza en un vehículo como a pie, es necesario extremar la precaución ante la presencia de posibles obstáculos en la vía, como ramas de árboles o mobiliario urbano, y evitar caminar por jardines o zonas arboladas. También, en las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico, se recomienda evitar salir de excursión o realizar acampadas hasta que se restablezca la normalidad.

Ante la llegada de lluvias fuertes, desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias se aconseja evitar circular en coche y, en el caso de que sea imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos.

También se recomienda circular preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas.

El Gobierno señala que es importante no cruzar puentes en los que el agua rebase por encima y tampoco entrar en las zonas inundables de la casa, como garajes o sótanos, entre otros.

Tampoco se debe utilizar el ascensor y llamar al 112 exclusivamente en caso de emergencia y si se necesita algún tipo de información, se debe utilizar el 012 y no el 112.

En cuanto a las tormentas, El Gobierno resalta que es importante no acercarse a evaluar los daños provocados por la caída de un rayo, ni echarse a correr bajo una tormenta eléctrica, en otros consejos.