Fuerteventura registra hasta 20 litros por metro cuadrado en La Oliva y rachas de viento hasta 85km/h en Morro Jable

La isla atiende en la última noche asistencias vinculadas a inundaciones en bajos, caída de objetos o ramas a la vía y cortes intermitentes del suministro eléctrico en algunas zonas

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 13 (EUROPA PRESS)

Fuerteventura ha registrado en las últimas horas diversas incidencias por el paso de la borrasca 'Emilia'. Las incidencias, registradas sobre todo en el centro-norte de la isla, han estado vinculadas a inundaciones de bajos, caídas de objetos a la vía, ramas, señales de tráfico y cortes intermitentes del suministro eléctrico en zonas de Puerto del Rosario y Antigua por caída de rayos y accidentes de tráfico, sin heridos graves.

El Servicio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) y el resto de administraciones, mantiene la vigilancia continua ante la situación meteorológica generada por la borrasca 'Emilia', que dejará en las islas mal estado del mar, vientos que podrán superar los 100 kilómetros por hora y precipitaciones intensas.

Aunque Fuerteventura no ha registrado hasta el momento incidencias graves, se han realizado diversas asistencias, sobre todo en el centro-norte de la isla por inundaciones de bajos caídas de objetos a la vía, ramas, señales de tráfico, así como cortes intermitentes del suministro eléctrico en zonas de Puerto del Rosario y Antigua por caída de rayos y accidentes de tráfico por calzada mojada (sin heridos graves).

En relación a la jornada de este viernes, las precipitaciones máximas se han registrado en La Oliva (20,2mm), y respecto a los vientos, las rachas máximas se han sentido en Morro Jable, con hasta 85km/h. Por su parte, las temperaturas mínimas más bajas han sido las de Betancuria, alcanzando los 10º de temperatura mínima.

PREVISIONES Y PRECAUCIÓN

Según las previsiones de la AEMET, se esperan dos episodios de precipitación intensa: una desde la mañana de este sábado hasta primeras horas de la tarde y otra por la tarde-noche.

Dentro de las medidas generales adoptadas, el Cabildo recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios. En el caso de Fuerteventura, por sus singularidades, se recomienda especialmente evitar las acampadas y el tránsito en áreas cercanas a cauces de barrancos.

En paralelo, la isla mantiene activado el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN), por lo que quedan suspendidos todos los eventos de pública concurrencia, medida que afecta las actividades organizadas por el Cabildo y las instalaciones dependientes del mismo, afectando así a museos, instalaciones deportivas y a toda la programación dirigida al público en general.