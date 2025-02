Fundación Tamaimos pide la vuelta de la 'momia de Erques' a Tenerife pero con el compromiso de que no se exhiba

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Tamaimos, José Miguel Martín, se ha mostrado este martes a favor de que la 'momia de Erques' sea trasladada a Tenerife pero avisa de que no puede ser "de cualquier manera" y con el compromiso de que no sea exhibida al público.

En un comunicado ha detallado que el informe del Ministerio de Cultura es un "paso adelante" en la concepción sobre el tratamiento de los restos humanos y el "relato museológico imperante" en el Estado, que "va por detrás" de los debates que tienen lugar en otras sociedades que han sido colonizadas en América Latina, África y Asia".

En palabras de Martín, "no cabe duda de que estamos ante una oportunidad de oro para que el 'xaxo' de Erques vuelva a Canarias pero no debe hacerlo de cualquier manera, las instituciones canarias, los partidos políticos y sus representantes públicos, deben estar a la altura de las circunstancias y del tiempo actual comprometiéndose a no exhibir restos humanos en los museos de las islas".

Desde Tamaimos se considera que la Carta de Compromiso redactada por el Ministerio de Cultura para los museos estatales "marca de alguna manera la línea a seguir por las instituciones canarias, que deben ser aún más ambiciosas e iniciar un debate público en el que participe también la academia, entidades culturales, organizaciones de la sociedad civil para que Canarias no se quede atrás y no se sigan mostrando restos humanos en sus museos".

Así, se trataría, según Martín, "de dar continuidad a lo ya establecido en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, que en su artículo 87 concede a los cuerpos mirlados y otros restos no mirlados la necesidad de su conservación 'con gran tacto y respeto por los sentimientos de dignidad humana que tienen todos los pueblos'".

En este sentido, ha comentado, "sólo cabe dar fin al discurso expositivo actual que banaliza los restos humanos pertenecientes a los antiguos canarios mientras que protege y hasta ensalza los de cualquier otro grupo humano, como suele suceder en todo relato colonial".