Gamarra dice que Ayuso solo demanda "información y coordinación" sobre migración y vincula la xenofobia con Junts

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha defendido este viernes que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solo ha demandado "información y coordinación" al Gobierno central con el traslado de migrantes que llegan desde Canarias.

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en una reunión del comité de dirección del PP canario ha corroborado que hay denuncias por presuntas agresiones sexuales de personas migrantes en Alcalá y ha exigido al Gobierno que "no mire para otro lado" y asuma sus "competencias" migratorias.

Ha tildado de "muy hipócrita" la posición del PSOE porque quién quiere expulsar inmigrantes y sí está vinculando la inmigración con la delincuencia "es su socio de gobierno" --Juntad-- que además le "exige" las competencias de inmigración.

"Le exigen romper, que sea una política de Estado, para la expulsión de inmigrantes y las pacta y las negocia y además las desconocemos", ha destacado.

En cambio, ha resaltado la labor de algunos presidentes autonómicos, caso de Ayuso y los de Galicia y Aragón, por ejemplo, que ya han iniciado los trámites para acoger menores migrantes no acompañados procedentes desde Canarias.

Gamarra ha insistido en la "solidaridad" entre comunidades autónomas para afrontar la crisis migratoria ya que es una "cuestión de Estado" por lo que ha invitado al Gobierno a que se deje "mercadear" con el fin de seguir en el poder y se centre en resolver problemas, pues en lo que se lleva de mes de enero, ya han llegado más de 3.500 personas a las costas españolas, más 16 personas que mueren al día intentando llegar.

"Volvemos a insistir en la necesidad de que el Gobierno de España no mire hacia otro lado, no piense que no ocurre nada, no distraiga insultando y descalificando al Partido Popular, sino que asuma sus competencias y esté más centrado en resolver los problemas reales que en las transferencias que le exigen sus socios de las competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración", ha apuntado, ya que eso significa "romper la solidaridad" que debe de existir en España.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

La secretaria general de los populares se ha referido también a la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido', algo que hará que las más de 4,3 millones de personas con discapacidad se sientan más "respaldados y

reflejados" en el texto.

Gamarra, que ha visitado en Tenerife las instalaciones de un centro de Hermano Pedro, ha comentado que esta reforma era un compromiso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ya se tramita en las Cortes gracias a un "acuerdo" con el PSOE pero que es un acuerdo "con todos los españoles para que las personas con discapacidad no se sientan "ofendidas" por la Constitución.

Ha indicado que "era un motivo de justicia" y desde el PP se sienten "muy orgullosos" de poder llevarlo a cabo.