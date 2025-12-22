Un ganador de un quinto premio en Gran Canaria: "Me enteré cuando iba a echar gasolina y tuve que parar el coche"

Ganador de un quinto premio en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Genaro, ganador del 60.649, un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad dotado con 60.000 euros a la serie, ha afirmado que se enteró de que había sido agraciado con el décimo cuando iba con su coche a echar gasolina y que tuvo que parar el vehículo.

Así lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación el trabajador jubilado de la cafetería de El Corte Inglés de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, que ha atendido en el local a la prensa junto a varios de sus antiguos compañeros que también tenían un décimo ganador.

"Yo me marché de aquí pesando que algún día caería porque yo me iba y era el que daba mala suerte. Lo seguí comprando calladito, con paciencia, ahorrando porque soy pensionista, y me lo gané... y encima compré dos números para mi familia", celebró.

Además, bromeó diciendo que lo primero en lo que va a emplear el premio es en comprarse una botella de cerveza fresca porque el cava le sienta mal y el champán no le gusta. "Me echo una cervecita fresquita o una latita", añadió.

"Yo me enteré cuando fui a Las Torres a ponerle gasolina de la barata, como pensionista que soy. Y resulta que cuando voy por la puerta al Tanatorio tuve que parar en la parada. ¡Dios mío, mi número!". Salí del coche diciéndoselo a un muchacho, que no sé quién era, llamé a mi mujer y vine aquí corriendo", manifestó.

LOS TRABAJADORES JUEGAN TODOS AÑOS AL MISMO NÚMERO

Por otro lado, el responsable de la cafetería, Antonio Güímar Olivares, explicó que los trabajadores suelen jugar todos los años al mismo número desde que se inauguró el centro en el año 2000.

"Lo llevamos jugando todos los años --continuó--, siempre el mismo y no hemos perdido la fe, la verdad. Últimamente ya decíamos que este número está gafado y que no nos va a tocar pero al final tocó y un pellizquito que nos llevamos".

De igual modo, expuso que son alrededor de una decena de personas las que compraron este año el décimo que ha resultado ganador.