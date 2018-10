Garrigues Walker pide a los empresarios canarios una "mente global" para aprovechar las nuevas oportunidades económicas

Publicado 30/10/2018 15:30:12 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antonio Garrigues Walker, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues, ha reclamado este martes a los empresarios que tengan una "mente global" para aprovechar las nuevas oportunidades económicas que brindan la tecnología y la ciencia.

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el 'I Foro Empresarial del Atlántico', ha dicho que en Canarias a veces "hay un sentimiento de que es difícil hacer cosas" pero realmente, desde el archipiélago "se pueden hacer más cosas" gracias al desarrollo tecnológico, lo que permite a las empresas de las islas "participar en el mundo".

Ha valorado el potencial geoestratégico y logístico de Canarias, que además, se debe "aprovechar en los dos sentidos" --mirando hacia África y América--, y ha reclamado a los jóvenes que "se metan en la cabeza" que es la época en la que "tienen que poner en marcha toda su capacidad de esfuerzo, ilusión y entusiasmo".

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha pedido a los empresarios que aprovechen las ventajas del REF y el Estatuto de Autonomía para afrontar un "entorno cambiante" que permite "explorar" nuevas oportunidades de negocio.

En ese sentido, ha destacado que las islas deben "vincularse cada vez más" a África, cuyo crecimiento económico constante es "la mejor noticia" para el archipiélago en los próximos años, advirtiendo, no obstante, de que "no todo es trigo limpio" y hay que trabajar porque no es lo mismo invertir en Marruecos que en Cabo Verde o Gambia.

"Nuestra realidad económica va a cambiar y cada vez tenderá más hacia África, que no ha contado mucho hasta ahora", ha indicado.

Asimismo, ha defendido las ventajas de la digitalización porque suple las históricas desventajas de la economía isleña --distancia y tamaño--, y aunque ha alertado de que el mundo "es más inestable", también es una "fuente de oportunidades" para "mentes inquietas" como las de los jóvenes.