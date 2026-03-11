General José Ramón Collazo Mazaira - MANDO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El general de brigada José Ramón Collazo Mazaira tomará posesión como jefe de la BRICAN XVI este viernes, 13 de marzo, a las 12.30 horas, cuando se celebrará el acto de relevo de mando de la Brigada "Canarias" XVI (BRICAN XVI) con un acto militar en el patio de armas de la Base "General Alemán Ramírez", ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.

El acto estará presidido por el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, en presencia del general de división Alfonso Pardo de Santayana y con la presencia de todos los jefes de las distintas unidades de la BRICAN XVI.

Además asistirán autoridades civiles y militares, veteranos, granaderos de honor y embajadores Marca Ejército, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa, donde expone que desde el día 12 de febrero y, por orden 430/01946/26 del Boletín Oficial de Defensa, el general de brigada José Ramón Collazo es el nuevo jefe de la Brigada "Canarias" XVI.

El general Collazo, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, recibió su despacho de teniente de Infantería en julio de 1995. En su amplia trayectoria militar destacan los destinos en unidades de operaciones especiales y el servicio en siete misiones internacionales en Bosnia Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Irak y Líbano.

Entre sus especializaciones están los cursos de Operaciones Especiales, Buceador de Asalto, Profesor de Educación Física y Estado Mayor.