El Gobierno de Canarias abre expediente de cierre a 31 locales de juego y apuestas

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha avanzado este jueves que se ha abierto expediente de cierre a un total de 31 salones de juegos y apuestas abiertos a menos de 300 metros de centros educativos.

En la defensa de una comunicación del Ejecutivo en comisión parlamentaria ha defendido un nuevo marco jurídico "restrictivo" para las apuestas y los juegos en Canarias "que ordene la dispersión existente a través de un instrumento de planificación único".

Nieves Lady Barreto destacó que este proyecto de decreto cuenta con el visto bueno de la Comisión del Juego y Apuestas de Canarias, compuesta por la administración y representantes de los sectores y de las asociaciones de lucha contra las adicciones.

Así, partiendo de los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, incorpora medidas orientadas a la modernización administrativa y a la protección social.

"Porque si de algo nos sentimos especialmente satisfechos en este Gobierno, es del refuerzo en la protección a los colectivos vulnerables", apuntó la consejera.

Por un lado, el Gobierno blinda las zonas de influencia con el decreto Ley 7/2024, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, coincidiendo con el fin de la moratoria el 31 de diciembre de 2023.

Esto impide la ubicación de casinos, bingos, salones de juego ni locales de apuestas a menos 300 metros de todos centros educativos y también de los centros de atención a menores registrados en la Comunidad Autónoma, recoge una nota de la Consejería.

"Además de incluir a los Centros de Infantil y Primaria (CEIP) en la protección que antes solo tenían los de Secundaria Bachillerato o FP no hemos dejado ni un solo día de vacío legal para que no se pudieran abrir locales a menos de 300 metros de centros educativos", destacó Barreto.

La consejera recordó que, además, se ha regulado que la distancia de 200 metros entre locales sea también obligatoria entre salones de juego y bingos, de forma que no se puedan intercalar entre ellos.

Otra medida del decreto es que los salones recreativos y de juegos deberán tener obligatoriamente un control de acceso que verifique la edad y no solo la admisión.

Así, el servicio de bar o cafetería instalado en los salones recreativos y de juegos garantizará que se impida la entrada o el paso de menores de edad por las zonas dedicadas al juego.

Por otro lado, se ha modificado el funcionamiento del 'Registro de prohibidos de acceso al juego' estableciendo un plazo mínimo de 6 meses, de manera que una persona no pueda inscribirse y darse de baja al día siguiente, velando por su seguridad de forma sostenida en el tiempo.

ACTUALIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS RECREATIVAS

En el plano de la modernización, se actualiza el 'Reglamento de máquinas recreativas' para permitir la implantación de nuevos medios de pago electrónicos, alternativas al dinero en efectivo que ofrecen mayor trazabilidad y seguridad para todas las partes.

En cuanto a la planificación, respecto a los casinos, se mantiene el número total de establecimientos a nivel autonómico en 12, mientras que para las salas de bingo, se establece un límite autonómico de 45, ambos por concurso administrativo convocado por la administración.

En el ámbito de las máquinas recreativas y salones de juego, se introduce como novedad la exclusión de la planificación las máquinas de tipo A, de acuerdo con la normativa europea, al no ofrecer contraprestación monetaria ni beneficio económico directo.

Las de tipo B (ubicadas en establecimientos de hostelería) pasan de 14.812 a 7.200.

Los salones de juego tendrán también límites estrictos por isla y se limita el crecimiento de nuevos salones a cuatro al año durante la vigencia del plan.

De esta forma, se incrementa su número en 26 a nivel autonómico y respecto a los locales de apuestas externas, se reducen las autorizaciones de las 95 actuales a 35.