El Gobierno de Canarias cubrirá tres años de impago de alquiler para movilizar viviendas vacías en las islas

Dos personas muestran sus llaves durante una concentración en apoyo a Maricarmen tras su desahucio en Madrid, ante la Delegación del Gobierno, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La protesta ha sido convocada tras el desahucio de - Lorena Sopêna - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este jueves en comisión parlamentario que el Ejecutivo cubrirá hasta tres años de impagos de un inquilino en alquiler con el fin de movilizar las viviendas vacías que hay en las islas.

Además, ha informado del lanzamiento de la página web del Programa de Incorporación de Vivienda Vacía al Alquiler en Canarias, una iniciativa destinada a movilizar viviendas privadas vacías o infrautilizadas y facilitar su incorporación al mercado del alquiler asequible.

La plataforma, a la que se puede acceder a través de www.vivacan.es, constituye un punto de encuentro entre las personas propietarias que desean poner sus inmuebles en alquiler y aquellas que buscan una vivienda a un precio asequible.

El servicio ofrece intermediación gratuita y acompañamiento antes, durante y después de la firma del contrato, con el objetivo de facilitar el proceso y aportar mayor seguridad a ambas partes, ha detallado este jueves en comisión parlamentaria el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez.

El programa se desarrolla a través de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), que ha adjudicado el servicio de implantación y gestión operativa a la empresa Factoría, Gestión y Consultoría, S. L.

UN SERVICIO GRATUITO PARA PROPIETARIOS E INQUILINOS

El Programa de incorporación de Vivienda Vacía al Alquiler en Canarias ofrece a las personas propietarias asesoramiento sobre precios de alquiler, apoyo en la selección de inquilinos solventes, formalización del contrato, elaboración del inventario y orientación jurídica.

Por su parte, las personas interesadas en acceder a una vivienda pueden consultar las opciones disponibles, recibir asesoramiento sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y contar con apoyo en la formalización del contrato y en la resolución de posibles incidencias durante el arrendamiento.

La iniciativa incorpora también un servicio de seguimiento y mediación durante la vigencia del contrato, con el propósito de facilitar la relación entre propietarios e inquilinos y ofrecer acompañamiento ante las dificultades que puedan surgir.

La puesta en marcha de esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para incrementar la disponibilidad de vivienda asequible mediante distintas líneas de actuación, entre ellas la construcción de nueva vivienda protegida y la movilización del parque residencial existente.

A través de este programa, el Ejecutivo canario busca dar uso residencial a inmuebles que actualmente permanecen vacíos o infrautilizados, ampliar las posibilidades de acceso al alquiler para personas y familias con ingresos limitados y ofrecer garantías y acompañamiento a quienes decidan incorporar sus viviendas al mercado.

La actuación permitirá, además, avanzar en el conocimiento de la situación de la vivienda vacía en el archipiélago mediante el análisis de datos y la elaboración de un diagnóstico específico que contribuya a orientar futuras políticas públicas en materia residencial.

ATENCIÓN EN LAS OCHO ISLAS

La web reúne la información sobre el funcionamiento del programa, los servicios dirigidos a propietarios e inquilinos y las viviendas disponibles e incluye un buscador que permite filtrar los inmuebles por isla, municipio, precio del alquiler, número de dormitorios y otras características.

El servicio cuenta con atención presencial, itinerante y telemática en las ocho islas, con el fin de facilitar el acceso a la información y acompañar a las personas interesadas durante las distintas fases del procedimiento.

Las personas propietarias que deseen incorporar sus viviendas al programa y quienes busquen un alquiler asequible pueden consultar los detalles y ponerse en contacto con el servicio a través de www.vivacan.es .