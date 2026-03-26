El Gobierno de Canarias da por finalizada la situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales en La Gomera

Lluvias en Valle Gran Rey asociadas al paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de emergencia de nivel autonómico por riesgo de inundaciones pluviales en La Gomera, a partir de las 13:30 horas de este jueves, 26 de marzo.

La decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA), según ha informado el departamento regional.

Asimismo, al haber terminado las circunstancias que justificaron la activación del PEINCA en Emergencia de Nivel 2, se da por finalizada tal declaración.