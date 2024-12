El Gobierno de Canarias, "decepcionado y preocupado" por la falta de acuerdo en inmigración

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este lunes que el Ejecutivo está "decepcionado y preocupado" por la falta de "avances" en cuestiones migratorias tras la reunión del pasado jueves con el Estado, el PP y la ciudad autónoma de Ceuta.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha insistido en que Canarias quiere llevar a la Conferencia de Presidentes del viernes una "única voz" en materia migratoria por lo que esta tarde se reúne el 'Pacto Canario por la Inmigración' con los grupos parlamentarios, los cabildos, los municipios y las ONG.

Ha comentado que se van a "revisar" los pasos que se han dado y centrarse en eliminar lo que distancia a todas las partes -al margen de Vox, que está fuera del acuerdo-- en busca de una solución "compartida" y una "postura única y sólida".

Cabello ha dicho también que el Gobierno "ha recriminado" a PSOE y PP la falta de avances pero ha dejado claro, al mismo tiempo, que la postura del Gobierno canario ha sido "monolítica" y no hay ninguna "discrepancia" entre CC y PP.

"La solución no es más crispación ni más ruido", ha indicado, si bien ha reconocido que cuando los asuntos llegan a la "jaula de grillos" de la política nacional se produce una "distorsión" y Canarias no tiene otro "plan b" que no sea la reforma de la ley de extranjería.

El portavoz ha garantizado que el pacto de Gobierno en Canarias "no se va a resentir" y defendido la labor del vicepresidente, Manuel Domínguez --presidente del PP canario-- que "ha estado trabajando desde el primer minuto en la búsqueda de una solución".

No ha ocultado que el rechazo al acuerdo migratorio está más "en el PP" nacional que en las comunidades autónomas y en ese sentido, ha comentado que Canarias "no se rinde" y va a seguir en busca de un "acuerdo de Estado". "No tiramos la toalla", ha explicado.

En esa línea ha indicado que al Gobierno de Canarias "poco más se le puede pedir" pues incluso ha logrado que la crisis migratoria se incluya en la próxima Conferencia de Presidentes.