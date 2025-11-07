El Gobierno de Canarias declara el PLATECA por contaminación marina en el sur de la costa de Gran Canaria

El Gobierno canario activa el Plateca en situación de alerta por contaminación marina en la costa de Gran Canaria - GOBIERNO CANARIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha declarado la situación de alerta por un episodio de contaminación marina en el sur de la costa de Gran Canaria.

La alerta se ha activado a partir de las 19.00 horas de este jueves, 6 de noviembre, por la presencia de un episodio de contaminación marina, por vertido de materia orgánica en descomposición desde instalaciones situadas en el mar, por fuera de la costa de Telde, según ha informado el Gobierno canario en un comunicado

El objetivo de activar el PLATECA en situación de alerta es el de hacer el seguimiento del episodio, así como facilitar las tareas de coordinación y trabajar para minimizar el incidente.

El ámbito territorial que se encuentra en observación por contaminación marina afecta a los municipios de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

Por su parte, la salvamar Macondo de Salvamento Marítimo cogió este jueves muestras de la contaminación marina de origen biológico, después de que el avión Sasemar 103 avistara unas manchas de alga en la zona entre Arguineguín y el Perchel, y posteriormente en su regreso al Faro de Maspalomas, según expuso a Europa Press el organismo institucional.