El Gobierno de Canarias declara la prealerta por nevadas en cumbres de Tenerife a partir de este jueves

Archivo - Carretera del Parque Nacional del Teide con hielo y nieve - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno canario declarará la situación de prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, desde las 03:00 horas de mañana.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado esta tarde el departamento regional. De este modo, la previsión apunta a la presencia de una borrasca aislada en el entorno de Canarias, con alta disponibilidad de humedad, así como la existencia de aire frío en altura, por lo que se podrán registrar nevadas en las cumbres de Tenerife, desde esta madrugada, y a partir de los 1.800 metros sobre el nivel del mar.

PREALERTA POR LLUVIAS

Este aviso coincide con la situación de prealerta por lluvias que afectará a las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote a partir de las 11:00 horas de este jueves.

Se prevé un episodio de lluvias persistentes, que en ocasiones podrán caer con intensidad de moderada a fuerte, sin descartar chubascos intensos acompañados de fuertes vientos. La borrasca, además, va a levantar polvo desde el continente africano, y a desplazarlo hacia Canarias, por lo que podría haber lluvia de barro.

Las precipitaciones afectarán principalmente a las zonas altas y cumbres en la fachada norte de las islas de Tenerife y Gran Canaria, así como a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, donde se espera la aparición de actividad tormentosa y no se descarta la aparición de granizo menudo.