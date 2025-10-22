El Gobierno de Canarias no evalúa la destitución de Adasat Goya (SCS) y apela a no aumentar la "crispación" política

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo no ha analizado la posible destitución del director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, tras revelar presunta información médica privada del diputado Yoné Caraballo (NC-bc) en la última comisión parlamentaria de Sanidad.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha señalado que "no ha sido un asunto que se haya comentado" en la sesión --"para nada"-- y se ha limitado a precisar que el "ambiente de crispación no es bueno para avanzar".

En esa línea ha subrayado que el tono "bronco y crispado no es el más adecuado" y el desarrollo de la comisión no fue "afortunado" con "cruce de acusaciones" entre ambos por lo que ha apelado a "no contribuir a seguir incrementando esa crispación y mantener el modo canario".