El Gobierno de Canarias propone a César Toledo como nuevo administrador general de RTVC

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Ejecutivo ha propuesto al actual director general de Contenidos de Radiotelevisión Canaria (RTVC), César Toledo, como nuevo administrador general tras la dimisión de María Méndez.

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que se ha aceptado la renuncia y se ha aprobado proponer a Toledo para ocupar la Administración General del ente.

Cabello recordó que según la normativa vigente, la iniciativa se remitirá ahora al Parlamento de Canarias, órgano competente para debatir y decidir sobre este asunto en sesión plenaria.

Cuestionado por la idoneidad de este candidato, el portavoz ha hecho especial hincapié en que será la cámara regional la que tenga que evaluar este asunto mientras que, sobre Méndez, incidió en que ella misma ha dicho que había afrontado el cargo como "una etapa".

"Las designaciones de los puestos no son provisionales pero las etapas profesionales en muchas ocasiones sí lo pueden ser", ha dicho para añadir que "ella llevaba una serie de objetivos que tenían que ver con la actualización de muchos de los procedimientos en la Televisión Canaria, una nueva ley en marcha ya muy avanzada y una OTT ya en proceso de lanzamiento, casi culminada".

Para el portavoz, a partir de ahí que se tiene que seguir "timoneando" este proceso y "César Toledo parece una opción que estaba ahora mismo ya en la casa".

"Tiene un puesto de mucha responsabilidad y una dilatada experiencia tanto en medios de comunicación como en conocimiento del ecosistema de la producción audiovisual en Canarias. A partir de ahí la idoneidad le tocará a él mismo defenderla en el ámbito parlamentario pero al conjunto del Gobierno sí le parece que era una buena opción en el momento en el que nos encontramos", concluyó.