El Gobierno de Canarias rebaja a prealerta por tormentas y lluvias la situación en Lanzarote y Fuerteventura

Archivo - Una persona camina por el paseo marítimo observando el mar embravecido, a 4 de noviembre de 2023, en A Coruña, Galicia (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado en A Coruña el aviso rojo por la llegada de la borrasca Domin - M. Dylan - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualiza la situación de prealerta por tormentas y por lluvias en las islas de Lanzarote y Fuerteventura partir de las 13.00 horas de este domingo, 14 de diciembre.

Esta decisión, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa, se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En cuanto a las tormentas, fenómeno meteorológico que genera actividad eléctrica (rayos, relámpagos y truenos), indican que hay posibilidad de que se produzcan pero de carácter "débiles". Añade que la tormenta suele ir acompañada de precipitaciones intensas, y/o granizo, y/o rachas de viento fuerte.

Respecto a las precipitaciones, en Lanzarote y Fuerteventura también se mantiene la posibilidad de lluvias y chubascos pero, en general débiles, sin descartar alguno puntualmente fuerte y/o de tipo tormentoso.

FIN DE LA ALERTA EN GRAN CANARIA E ISLAS OCCIDENTALES

Por otro lado, según ha informado el Gobierno canario, se da por finalizada la situación de alerta por lluvias en Gran Canaria y en las islas occidentales.

Finalmente el Gobierno canario insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias en las zonas donde aún esté activada la prealerta.