Gobierno de Canarias renueva su apoyo, por cuarta vez, a la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna han renovado este miércoles el convenio de colaboración establecido para dar refuerzo y apoyo a la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias que, través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, aporta formación, divulgación e investigación en estos campos y promueve sinergias entre el sector primario y el turístico.

Con este acuerdo, que supone la cuarta renovación del primer convenio, ratificado en 2019, el Ejecutivo canario busca consolidar el posicionamiento de Canarias como destino de referencia en el agroturismo y, además, incrementan en un 20% la financiación destinada a la Cátedra para 2025 y 2026 hasta alcanzar 145.000 euros en total para las dos anualidades, indica en una nota el Gobierno canario.

Por su parte, en rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha celebrado el "respaldo" a un proyecto que "crea sinergias" y que "tira del sector primario", una acción que, ha defendido, supone aportar una "renta complementaria" a un producto que muchas veces no consigue "ese rendimiento ideal", y hacerlo además de la mano del turismo, un motor económico en el que ahora se piden "experiencias únicas".

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que "la diversificación económica de Canarias pasará inherentemente por el sector primario". Así, ha aclarado, lo que se necesita es "fijar más dinero y que ese dinero quede en nuestras pequeñas y medianas empresas", así como que se apueste por más producto kilómetro cero, con estrategias y tiempo, e iniciativas como la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo.

Por su parte, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García, ha destacado la necesidad de que las instituciones académicas sean "útiles" con los retos que hay por delante, como la vivienda, la migración y la vivienda, por lo que con este tipo de acuerdos se da un paso más en contribuir a otro de los grandes desafíos de las islas: la productividad. De este modo, ha aclarado, la "actividad turística seguirá siendo el eje básico de nuestra economía, pero si queremos ser más productivos necesitamos introducir valor añadido".

Una vez culminada la rueda de prensa, ha intervenido periodistas y representantes del sector, entre ellos la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, aprovechado la ocasión para pedir al Gobierno Canario que en las modificaciones de la ley del Suelo se tengan en cuenta el uso de las edificaciones existentes en las explotaciones agrarias, porque se necesita esa renta complementaria, pero "con orden y con nuestras licencias".

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA

Desde su creación en 2019 la Cátedra ha contabilizado un total de 8.201 beneficiarias y beneficiarios de sus acciones, de los cuales un 42% son profesionales del sector primario (bodegas, queserías, fincas agrarias, mercadillos, etc.), un 27% proceden del ámbito turístico (guías, intermediarios, personas propietarias de alojamientos rurales, traductores y traductoras, etc.), un 18% de la comunidad universitaria (alumnado, personal docente, de investigación, etc.) y el 13% restante público general y otros.

En este tiempo se han organizado 324 actividades de formación, investigación, consultoría y transferencia de conocimiento, tanto en el archipiélago canario como en la península ibérica, a través de jornadas y eventos en Valladolid, Madrid, Guipúzcoa, Zaragoza, Logroño, Cádiz, Jerez, así como internacionalmente, con encuentros y actividades en Cabo Verde, Brasil, Argentina, Perú, Portugal, Francia, México, Uruguay.

La Memoria de Actividades 2024 recogió un balance de unas 80 acciones realizadas y 430 participantes. El documento incluía hitos como la creación de un grupo de investigación interdisciplinar, el lanzamiento del Curso de Especialista en Análisis Sensorial de Vinos y Productos Agroalimentarios de la Macaronesia y la consolidación del Encuentro de AgroEnoturismo de Canarias, que alcanzó el pasado año su novena edición.

Entre las iniciativas más representativas de este periodo, según agrega el Gobierno de Canarias, está la realización del estudio monitorización de la actividad enoturística en Canarias, que ha brindado una visión profunda de las dinámicas del sector, y el mapeo territorializado del enoturismo, así como la investigación titulada acercamiento a la realidad de las mujeres en las queserías de las Islas Canarias, que han establecido "un precedente" para el conocimiento del sector desde una perspectiva de género.

Asimismo, la Cátedra también ha liderado eventos como las Jornadas Técnicas Internacionales de Vitivinicultura Sostenible, además de establecer vínculos con otras entidades relevantes como el Clúster de Enoturismo de Canarias, con el que el Gobierno de Canarias colabora a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias y del ICCA.