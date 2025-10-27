El Gobierno de Canarias sanciona con 12,1 millones a Unelco Endesa por el cero energético de La Gomera

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto por el que se impone a la compañía Unelco Endesa una sanción de 12,1 millones por el cero energético que tuvo a La Gomera durante 37 horas sin suministro eléctrico en julio de 2023.

Así lo ha avanzado el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, subrayando que a la compañía se le achacan "dos infracciones muy graves" derivadas del mal mantenimiento de sus instalaciones y la ruptura del suministro.

Ha detallado que el Ejecutivo cumple son su "palabra" y defiende los intereses generales de los ciudadanos con un "mensaje claro" que pasa por que la calidad del servicio eléctrico "no es negociable".

Zapata ha recordado que dijeron que no les "temblaría el pulso" para sancionar el cero energético frente a los anuncios de "bombo y platillo" del anterior Ejecutivo, hasta el punto de que en febrero se tuvo que devolver el importe de una sanción.

Ha insistido en que su departamento "actúa" y "no improvisa", y trabaja "en silencio" y sin dar titularidades" hasta que "la noticia sea realidad", algo que se ha logrado gracias a la modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario para ampliar los plazos para tramitar expedientes sancionadores.

Sobre el importe de la multa ha comentado que es competencia del funcionario instructor del expediente, remarcando que las horquillas por cada infracción oscilan entre los 6 y los 12 millones.