El Gobierno canario activa una plataforma para inspirar a la juventud y proyectar su talento

ARRECIFE (LANZAROTE), 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias ya ha puesto en marcha 'Talento Canario', una plataforma de comunicación que nace con el objetivo de "inspirar" a la juventud canaria, a través de referentes cercanos y, al mismo tiempo, reconocer y proyectar el talento en las islas.

La iniciativa fue declarada el pasado 13 de octubre por el presidente del Gobierno de Canarias como proyecto estratégico para el desarrollo económico y social del Archipiélago, a propuesta de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, y está promovida conjuntamente por la mencionada dirección general y la Viceconsejería de Bienestar Social, según ha informado el Ejecutivo en una nota de prensa.

"Talento Canario nace con la voluntad de inspirar a la juventud de nuestras islas, de mostrarles que existen referentes reales, cercanos y diversos que pueden servirles de ejemplo para descubrir su propio potencial", según ha subrayado este viernes el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, en el acto de presentación.

Asimismo, este proyecto estratégico buscará poner en valor las capacidades de los jóvenes de Canarias para posicionar a las islas como "un referente" en innovación científica, cultura, deportes y emprendimiento. De este modo, se trata de motivar a las nuevas generaciones,, a través de historias reales, a descubrir y potenciar su talento.

PRIMERAS INICIATIVAS

La presentación del proyecto, celebrada en el salón de actos del Cabildo de Lanzarote, contó con la participación de alumnado de 4º de la ESO de distintos centros educativos de la isla. Tras la presentación institucional tuvo lugar el primer coloquio del proyecto, titulado Talento Científico, que reunió a la astrofísica lanzaroteña Mar Carretero y a la tecnóloga Elena Corchero, también natural de Lanzarote y con una destacada trayectoria internacional en el ámbito de los materiales inteligentes y la innovación tecnológica.

Ambas compartieron su experiencia personal y profesional con los jóvenes asistentes, reflexionando sobre la importancia de la curiosidad, la constancia y la creatividad como motores de transformación. El encuentro, enmarcado en la celebración del Día Mundial de la Educación STEM, que se festeja cada 8 de noviembre, tuvo como objetivo "humanizar" la ciencia y despertar vocaciones científicas entre la juventud, reforzando la idea de que el conocimiento, la tecnología y la investigación también forman parte del ADN canario.

La primera acción de Talento Canario ha sido la producción de una serie de videopodcast dedicados a los ámbitos de la ciencia, la cultura, el emprendimiento y el deporte, grabados en un terrero de lucha canaria a modo de ágora como símbolo de identidad y arraigo. En ellos participan diferentes referentes del Archipiélago, entre ellos el futbolista Pedri González, que conversa con otras voces canarias como la boxeadora Aurora Barrabí, el neurocirujano Jesús Martín-Fernández, el artista Pedro Paricio, la cantautora Andrea Rodríguez, la tecnóloga Elena Corchero, la astrofísica Mar Carretero y el experto en inteligencia artificial David Macías.

Todos los episodios están disponibles en plataformas como Spotify y YouTube, a los que se puede acceder también a través de talentocanario.es.

De este modo, a partir de este viernes, Talento Canario inicia su recorrido como una plataforma "viva, abierta y en constante evolución" que busca crecer hacia nuevos formatos, experiencias y territorios de comunicación. Asimismo, la iniciativa aspira a convertirse en un altavoz colectivo desde el que las voces canarias inspiren, conecten y construyan un futuro donde el talento sea "motor" de transformación social.