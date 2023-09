El Gobierno canario mantiene el IGIC 0 para adquirir terrenos o ejecutar obras de viviendas en La Palma

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha informado este lunes que en el marco de la recuperación de la isla de La Palma se ha aprobado mantener la prórroga del IGIC tipo 0 para todas las personas afectadas por el volcán que adquieran terreno o ejecuten obras para una nueva vivienda.

Barreto explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el decreto de IGIC tipo 0 se prorrogará "en principio seis meses, con la vista puesta que será muy posible una nueva prórroga".

Asimismo ha ampliado la partida destinada al pago de la ayuda complementaria a vivienda de 30.000 euros, anunciada en la Conferencia de Presidentes que se celebró en La Palma en marzo de 2022 y que, criticó, ha tardado "más de un año en entregarse la primera ayuda", apuntando que el número, el volumen de solicitudes que ya estaban presentadas, "requerían que la partida fuera más amplia de lo que estaba".

En este sentido, expuso que se ha hecho una ampliación porque "no se pudieron hacer más pagos" cuando se constituyó el actual Gobierno de Canarias "hasta no ampliar esta partida". Actualmente, dijo, tienen las cantidades de solicitudes que estaban pendientes, por lo que afirmó que "se ha ampliado incluso dejando un margen para nuevas solicitudes porque es muy posible que terminen entrando".

Barreto indicó que si bien esta ayuda "es necesaria, no da respuesta total a las personas afectadas", por ello el Gobierno de Canarias trabaja en "dar una respuesta total" no solo desde el punto de vista de la normativa, "intentando desbloquear esos decretos tanto urbanísticos como agrarios que se elaboraron durante el pasado gobierno, y que no se llegaron a aprobar".

A ello, agregó, que se han encontrado con advertencias del Gobierno de España "por invasión de competencias estatales, por incumplimiento de legislación básica estatal, por vicios de inconstitucionalidad, incluso por irregularidades, así como la necesidad de que vayan a evaluación ambiental", de ahí que apuntó que trabajan con los técnicos, expertos profesionales en urbanismo para solventar las advertencias para empezar a corregir problemas que "son superables".

Finalmente, indicó que se ha tramitado un tercer decreto que había elaborado el gobierno anterior y, del que "no se tenía conocimiento", que es el relacionado con las zonas industriales, así como por cuenta del Gobierno canario actual la necesidad de desbloquear "de manera urgente todo lo que tenga que ver con vivienda pública" en La Palma.