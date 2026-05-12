El Gobierno canario prevé adjudicar la próxima semana las obras del tercer carril de la TF-5

Archivo - TF-5 a la altura de Guamasa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este martes que la próxima semana se reunirá la mesa técnica para aprobar de forma provisional la adjudicación de las obras de construcción del tercer carril de la TF-5 que unirá Guamasa con Los Rodeos y cuyo contrato sería firmado antes del verano.

En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento ha defendido el avance de las principales infraestructuras viarias de Tenerife y reivindicado el "impulso inversor" del Ejecutivo para desbloquear actuaciones estratégicas que llevaban años pendientes.

Rodríguez ha asegurado que el Gobierno trabaja "desde un punto de vista serio y riguroso", frente a etapas anteriores marcadas por retrasos y proyectos fallidos, y ha subrayado que muchas de las actuaciones que afectan a la movilidad de la isla "ya no son anuncios, sino realidades".

En esa línea ha defendido que la movilidad en Canarias requiere una planificación y ha insistido en que "es un error garrafal pensar que la movilidad se resuelve exclusivamente construyendo carreteras o haciendo más carriles", aunque ha indicado que determinadas actuaciones viarias son necesarias ante el incremento del tráfico y la obsolescencia de algunas infraestructuras.

En esa línea, ha puesto en valor el desbloqueo de la obra de Ofra-El Chorrillo, "una infraestructura pendiente desde hace años y que ya ha sido adjudicada a Señalizaciones Villar, S.A, la actuación se encuentra en los trámites previos a la firma del acta de replanteo para iniciar las obras".

En relación con el sur de Tenerife, Rodríguez ha destacado que el Gobierno de Canarias ha aprobado en esta legislatura los proyectos de tercer carril de la TF-1 entre Las Américas y San Isidro, lo que permitirá avanzar próximamente en la licitación de uno de los tramos previstos.

TÚNEL DE FAÑABÉ

El consejero también ha hecho alusión a la actuación prevista entre Fañabé y Las Américas, explicando que el contrato de proyecto y obra licitado en la pasada etapa "no se ajustó a la normativa vigente en materia de túneles y obra pública, lo que provocó un incremento superior al 20% respecto al importe adjudicado inicialmente".

Asimismo, Rodríguez ha explicado que la Consejería continuará con la redacción del proyecto para posteriormente licitar la obra una vez cuente con todos los informes y la declaración de impacto ambiental correspondiente.

En cuanto a la obra del anillo insular de Tenerife, ha destacado que fue en su anterior etapa cuando se licitaron dos obras importantes para el sur, la obra de Chafiras-Oroteanda, y el túnel de Erjos.

"La definitiva, como recordarán, la realizó el Gobierno anterior, y fue una auténtica chapuza, que nos costó cerca de 15 millones de euros en indemnizaciones a la empresa que debió ser la adjudicataria, además del retraso que conllevó la sentencia para el desarrollo del proyecto", ha indicado.

Rodríguez ha reiterado que Tenerife concentra actualmente algunas de las actuaciones más importantes que desarrolla la Consejería en todo el archipiélago, tanto por volumen inversor como por la relevancia estratégica de los proyectos orientados a mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible.

Tamara Raya (PSOE) ha señalado que las carreteras "van claramente a peor" desde que la presidenta del Cabildo de Tenerife dijera que iba a "acabar con las colas en 90 días" --CC ha precisado que se comprometió a tomar medidas para aliviarlas-- y ha acusado al consejero de dejar "absolutamente abandonados" a los conductores de la isla.

Ha indicado que hacer tantos "anuncios" sobre obras de carreteras y movilidad es "estafar a la gente" al tiempo que ha pedido al consejero que "explique" como va a ser la obra de la TF-5.

"Cuéntele a la gente que va a rodar el eje de la autopista, que va a quitar un carril que ahora es Santa Cruz-Puerto de la Cruz, para ponerlo en sentido contrario en ese tramo de tres kilómetros. Cuéntele a la gente cómo lo va a hacer, porque va a colapsar y lo sabe", ha comentado.

ASG: UN PARQUE MÓVIL "GIGANTESCO"

Jesús Ramos (ASG) ha admitido que en la isla hay un "problema de movilidad" porque el parque móvil es "gigantesco" y por ello ha valorado que ya esté licitada la obra del tercer carril de la TF-5, al tiempo que ha pedido que el falso túnel de Fañabé "no se alargue mucho más en el tiempo".

Ha demandado información sobre la conexión del puerto de Los Cristianos con la TF-1 y resaltado la estrategia de movilidad sostenible e inteligente de Canarias porque es "fundamental" y "hay que hacerla con cabeza y con orden".

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha afirmado que la situación de las carreteras en Tenerife es "totalmente insostenible", hasta el punto de que los atascos cuestan unos 500 millones al año.

Ha advertido del alto coste económico de los proyectos, de la "maraña burocrática" para sacarlos adelante y que en el tercer carril de lleva trabajando desde 2018.

Esther González (NC-BC) ha comentado que la gestión de las carreteras de Tenerife es una "crónica de promesas incumplidas" y un "insulto a la inteligencia", con una "parálisis administrativa disfrazada de propaganda institucional".

Ha comentado que hay "folios en blanco, carpetas cogiendo polvo y licitaciones que nunca llegan", más allá de las obras en marcha en el túnel de Erjos, ironizando con que "llevan tres años" para adjudicar el tercer carril.

Rebeca Paniagua (PP) ha ironizado con que el PSOE quiere promocionar a Tamara Raya como candidata electoral al Cabildo de Tenerife y señalado que la memoria "se disipa" dado que la ampliación de la TF-5 es "urgente" y los socialistas gestionaron durante cuatro años Gobierno y corporación insular.

"No se puede hacer utilizar durante años el problema de las colas como arma política para después dejar los proyectos paralizados o eternamente en fase de estudio. Menos titulares y menos excusas y más gestión real para los ciudadanos", ha apuntado.

Jonathan Martín (CC) ha afirmado que el PSOE "solo se acuerda de las carreteras de Tenerife cuando se aproxima la campaña" y Raya, como "posible candidata del Cabildo, pues no iba a ser menos", subrayando que Pedro Martín no sufría el "calvario" de las colas en el sur porque "iba por la mañana y a las tres de la tarde bajaba".