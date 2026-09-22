El Gobierno central habilita casi 32 millones para proseguir con la recuperación de La Palma tras la erupción

Finca afectada por la erupción volcánica en La Palma
Finca afectada por la erupción volcánica en La Palma - CABILDO DE LA PALMA
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 15:01
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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes habilitar créditos por casi 32 millones de euros para proseguir con la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción del volcán 'Tajogaite' hace cinco años.

Así lo ha avanzando el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una declaración difundida por su departamento en la que señala que se cumple el convenio suscrito con el Cabildo y los ayuntamientos afectados para acometer obras de carácter insular y municipal.

Concretamente el Cabildo recibirá 30 millones de euros, el Ayuntamiento de El Paso un millón y el de Tazacorte, 700.000 euros --queda a la espera el de Los Llanos de Aridane, pendiente de certificar requerimientos solicitados por el Ejecutivo--.

Además ha señalado que el Gobierno defenderá este miércoles en el Congreso el 'Decreto Canarias' que incluye la bonificación del 60% del IRPF para residentes y que el Gobierno de Canarias pueda usar 100 millones de su superávit para el sector primario.

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