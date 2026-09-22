El Gobierno central habilita casi 32 millones para proseguir con la recuperación de La Palma tras la erupción

Finca afectada por la erupción volcánica en La Palma - CABILDO DE LA PALMA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes habilitar créditos por casi 32 millones de euros para proseguir con la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción del volcán 'Tajogaite' hace cinco años.

Así lo ha avanzando el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una declaración difundida por su departamento en la que señala que se cumple el convenio suscrito con el Cabildo y los ayuntamientos afectados para acometer obras de carácter insular y municipal.

Concretamente el Cabildo recibirá 30 millones de euros, el Ayuntamiento de El Paso un millón y el de Tazacorte, 700.000 euros --queda a la espera el de Los Llanos de Aridane, pendiente de certificar requerimientos solicitados por el Ejecutivo--.

Además ha señalado que el Gobierno defenderá este miércoles en el Congreso el 'Decreto Canarias' que incluye la bonificación del 60% del IRPF para residentes y que el Gobierno de Canarias pueda usar 100 millones de su superávit para el sector primario.