El Gobierno central manifiesta que "hay posibilidad" para que Canarias participe en la gestión de sus aeropuertos

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España han abierto este viernes en Tenerife las negociaciones pertinentes para abordar la posible cogestión de los aeropuertos en las islas, abriéndose así "el camino" y la "posibilidad" para que las islas tengan presencia en la toma de decisiones relativas a sus aeródromos.

En el encuentro de trabajo, celebrado en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, han participado, en nombre del Gobierno de Canarias, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello y el secretario general de la Presidencia, Ceferino Marrero.

Por parte del Estado, han acudido la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Briet; y el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local, Gonzalo Díaz.

"Hoy hemos abierto camino", ha incidido la consejera regional Lady Barreto en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha celebrado que, "a partir de ahora", ya esté dentro de la agenda bilateral de ambos gobiernos el abordaje de la cogestión de los aeropuertos, con el objetivo de poder empezar a trabajar en él y avanzar. "Es lo que ambos gobiernos queremos, avanzar", ha señalado.

De este modo, Ejecutivo autonómico y central se han emplazado al intercambio de la documentación para "perfilar" el borrador y abordarlo en una primera ponencia técnica y telemática en las próximas semanas. El objetivo de este próximo encuentro será comenzar a definir "los siguientes pasos" para consolidar el acuerdo.

Por parte del Estado, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, ha agradecido a los representantes del Gobierno regional el carácter "cordial" de una reunión que, ha dicho, ha definido el campo de trabajo a iniciar. "Arrancamos este camino, que seguro será de éxito, con esta reunión de trabajo que marca los ritmos y también marca el ámbito de actuación", ha agregado.

SIN UN MODELO AÚN

Ha dicho que, en coordinación con el Ministerio de Transportes y la Consejería de Movilidad del Gobierno canario, se abordará próximamente, y de forma específica, las aspiraciones de Canarias y que "en el plazo más corto posible" se pueda sellar el acuerdo.

"Hoy hemos decidido que este tema de los aeropuertos esté en la agenda de comunicación y de negociación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, y vamos a articular las reuniones que sean necesarias para poder articular esos acuerdos", ha añadido Álvarez, que, preguntada por los periodistas, ha dicho que "hay posibilidad" para que Canarias participe en la gestión de los aeropuertos, si bien ha evitado responder, por ahora, al "modelo" que esta podrá seguir.

"Hay posibilidad de que el Gobierno de Canarias participe en la forma, pero tienen que dejarnos trabajar. Hoy, hemos decidido empezar a trabajar, y ahora tenemos que contar con el Ministerio de Transportes y con la Consejería de Movilidad del Gobierno de Canarias, y vamos a empezar a trabajar para llegar a un consenso".

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