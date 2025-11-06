Gobierno invertirá más de 7.000 millones en reforzar sistema portuario español hasta 2029, 607 de ellos en Canarias

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en un desayuno informativo en Las Palmas de Gran Canaria - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado más de 7.000 millones de euros de inversión --607 millones en Canarias-- en el sistema portuario de titularidad estatal entre 2025 y 2029, con el objetivo de que se produzca un crecimiento económico con "sostenibilidad, seguridad y digitalización".

Puente así lo ha anunciado durante un desayuno informativo del Diario del Puerto, celebrado en la Zona Franca de Las Palmas de Gran Canaria, y donde ha presentado el plan de inversiones de Puertos del Estado para el periodo 2025-2029.

Con más de 8.000 kilómetros de costa, una ubicación "estratégica" en las rutas marítimas globales y un tejido portuario que conecta Europa, África y América, resaltó que España "es literalmente una plataforma logística entre continentes". Y es en este marco donde Puertos del Estado, organismo público dependiente del ministerio que lidera, coordina 46 puertos de interés general gestionados por 28 autoridades portuarias.

En este sentido, expuso que la hoja de ruta del marco inversor 'Horizonte 2030' recoge acciones, algunas ya impulsadas, para que los puertos sigan siendo "palancas" de cohesión territorial, centros de innovación tecnológica y "referencia en sostenibilidad, en eficiencia energética", además de "puntos de encuentro" entre la ciudad y el mar.

Puente resaltó que cerca del 80% de las importaciones y del 60% de las exportaciones en España se realizan por vía marítima, a lo que agregó que el sistema portuario español genera más de 250.000 empleos y cerca de 25.000 millones de euros de actividad económica al año.

Atendiendo a estas cifras, y tras avanzar los más de 7.000 millones que se destinarán al sistema portuario español, matizó que "todas" estas inversiones "no dependen" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que admitió que se pueden realizar porque se financian con los propios recursos del sistema portuario, que es "sólido, eficiente y sostenible".

Y, añadió, que a los más de 7.000 millones de euros en inversiones en los puertos estatales previsto hasta 2029, se suman los 13.000 millones de euros de inversión en la red de aeropuertos españoles recogida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regulará el sector en el periodo 2027-2031, lo que hará que se destinen más de 20.000 millones de euros en puertos y aeropuertos españoles para "reforzar la red que conecta a España con el mundo".

GRANDES ACTUACIONES A DESARROLLAR

En cuanto a las "grandes" actuaciones, "muchas de ellas" con anualidad para el próximo año, indicó que el año 2025 se prevé que cierre con unos 1.222 millones; 2026 con 1.617 millones de euros; mientras que 2027 se espera alcanzar la cifra de 1.699 millones de euros; en 2028 el objetivo inversor se sitúa en unos 1.315 millones de euros; y en 2029 se espera que sea de 1.218 millones de euros.

Respecto a las actuaciones a desarrollar, se refirió a la nueva terminal norte en el puerto de Valencia, para la que se prevé una inversión de más de 600 millones de euros; los desarrollos del sur del puerto de Barcelona, que dijo es uno de los proyectos portuarios "más ambicioso" de Europa; o la nueva Estación Marítima del puerto de Algeciras que, junto con la electrificación de muelles y la mejora de las conexiones ferroviarias, tendrá un coste de más de 300 millones de euros.

Asimismo expuso que de los más de 7.000 millones de euros que se invertirán en los puertos españoles hasta 2029, dos tercios --unos 4.500 millones de euros-- son para la mejora, ampliación y modernización de las infraestructuras (+60% del total de la inversión prevista); mientras que más de 1.000 millones de euros irán para proyectos de sostenibilidad ambiental en los puertos, y más de 950 millones de euros para el desarrollo y mejora de los accesos viarios y ferroviarios a los puertos.

Sobre esto último, resaltó que es "fundamental" garantizar la conectividad de los puertos para "no perder competitividad".

Además para acciones que impulsen proyectos puerto-ciudad, se destinarán 335 millones de euros; para el refuerzo y mejora de la seguridad de los puertos se invertirá unos 156 millones de euros y más de 80 millones en proyectos vinculados con su digitalización.

FONDO PARA MEJORAR LA CONEXIÓN DE LOS PUERTOS

Puente también se refirió al Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria centrado en el impulso a la intermodalidad de los puertos estatales, considerando que se trata de un "instrumento clave" para mejorar la conexión de los puertos con el ferrocarril y la red viaria principal para que las mercancías que llegan por mar puedan continuar su viaje de la manera "más eficiente y sostenible", reduciendo costes logísticos y emisiones de CO2.

Al respecto, expuso que este fondo moviliza más de 1.800 millones de euros en 58 actuaciones, de los que más de 800 millones de euros "proceden directamente de los propios recursos portuarios". En este sentido, afirmó que se trabaja para integrar los puertos españoles en los grandes corredores europeos de transporte, tanto el Atlántico como el Mediterráneo, convirtiéndose en nodos estratégicos de la red europea.

Por comunidades, Cataluña se sitúa a la cabeza del plan de inversión prevista hasta 2029 con más de 1.500 millones de euros, seguido de Andalucía, con unos 1.300 millones; de la Comunidad Valenciana, con casi 1.250 millones; de Galicia, con más de 705 millones; y Canarias, que recibirá más de 607 millones de euros.

CANARIAS, LUGAR "ESENCIAL" EN EL SISTEMA

De todos modos, Puente ha asegurado que Canarias "ocupa un lugar esencial" en el sistema portuario español, ya que sus puertos tienen un "gran impacto" en la economía, representando el 3,6% del PIB canario y más de 20.000 empleos directos e indirectos.

En este sentido, indicó que las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han invertido en los últimos 15 años casi 1.000 millones de euros, y si se le suma el ámbito aeroportuario del DORA III, en el que hay previstos más de 1.500 millones de euros en actuaciones en los aeropuertos canarios, la inversión es de más de 2.100 millones de euros hasta 2031 para modernizar y reforzar los puertos y aeropuertos del archipiélago, "garantizando su papel como nodo estratégico".

En Canarias, ha citado el dique del muelle comercial de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y la finalización del dique de la Esfinge, en el puerto de Las Palmas, como actuaciones portuarias proyectadas, así como la ampliación del dique Reina Sofía Sur en Las Palmas y el desarrollo del muelle de Ribera en Granadilla en Tenerife. Señalando que la licitación de estas dos últimas, que suman 85 millones de euros, se llevará en los próximos meses al Consejo de Ministros.

Finalmente, en el marco de la descarbonización de los puertos y de la modificación legislativa en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y en el de Modificación de la Ley de Puertos, citó el despliegue del suministro eléctrico a buques con la implantación del sistema On-Shore Power Supply (OPS) en los muelles portuarios, permitiendo a los buques atracados en puerto conectarse a la red eléctrica para avanzar hacia la descarbonización de los puertos y del transporte, reduciendo las emisiones contaminantes de su actividad.

En este sentido, matizó que la reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante contempla una batería de incentivos fiscales para los barcos que se conectan a la red eléctrica cuando están atracados o reducen emisiones.

También se refirió al proyecto PORT-EOLMAR, una iniciativa pionera en Europa que persigue impulsar la energía eólica marina desde los puertos españoles.