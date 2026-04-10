El Gobierno lanza 'Canarias Game Show' para potenciar el talento digital y la industria del videojuego

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello (i), en la presentación de 'Canarias Game Show' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este viernes la iniciativa 'Canarias Game Show', un proyecto orientado a impulsar el talento digital, fomentar la innovación tecnológica y fortalecer el ecosistema del videojuego en el archipiélago, un sector en crecimiento que ya se posiciona como una oportunidad real de desarrollo económico y generación de empleo cualificado.

El acto, celebrado en la sede de la Factoría de Innovación en Santa Cruz de Tenerife, contó con la participación del viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello; el director de la Factoría de Innovación, Eduardo González; y el director de la Fundación Canaria de Formación y Mecenazgo (Funcafym), Francisco Díaz-Brito.

Asimismo, asistieron representantes de las asociaciones del sector, como la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos (ACADEVI) y la Asociación Regional Canaria para el Avance de los Deportes Electrónicos y Videojuegos (ARCADEV), así como entidades del ámbito privado y deportivo, entre ellas Online Canarias y las fundaciones de la UD Las Palmas y el CD Tenerife.

Durante la presentación, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, subrayó que "esta iniciativa responde al momento de consolidación que vive el sector digital en Canarias, con un tejido empresarial en expansión y un creciente peso del empleo vinculado a la tecnología".

En este contexto, puso en valor el carácter histórico del proyecto y aseguró que "es la primera vez que, bajo el mismo paraguas, trabajan de forma conjunta todas las empresas del sector del videojuego en Canarias, eso, sin duda, marca un antes y un después".

Asimismo, destacó que "Canarias Game Show no solo impulsa la industria del videojuego, sino que también acerca la formación tecnológica a la juventud, genera oportunidades profesionales y contribuye a diversificar la economía canaria".

Por su parte, el director de la Fundación Canaria de Formación y Mecenazgo (Funcafym), Francisco Díaz-Brito, puso en valor la colaboración entre agentes del sector y subrayó que "este proyecto destaca por su capacidad para conectar a los jóvenes con el empleo y por incorporar una vertiente formativa sólida, alineada con las necesidades reales del mercado".

Asimismo, destacó que "una de las grandes fortalezas de esta iniciativa es la sinergia generada entre empresas, instituciones y entidades, que demuestra que el camino para consolidar esta industria en Canarias pasa por la colaboración".

El director de la Factoría de Innovación, Eduardo González, destacó que "el sector del videojuego en Canarias, aunque joven, está experimentando un crecimiento muy significativo y cuenta con un enorme potencial de desarrollo".

En este sentido, señaló que "proyectos como 'Canarias Game Show' permiten visibilizar ese avance y consolidar un ecosistema que cada vez tiene mayor peso en la economía y en la generación de oportunidades en las islas".

Según los últimos datos, Canarias cuenta ya con más de 3.000 empresas del sector TIC, cerca de 600 del ámbito audiovisual y un 14,5% del empleo vinculado al ámbito digital.

En paralelo, el sector del videojuego ha experimentado un crecimiento sostenido, con casi 44 estudios activos, 17 centros formativos especializados y más de 220 empleos directos.

A este desarrollo se suma el impulso a la proyección internacional del sector en los últimos años.

Canarias ha participado en algunos de los principales foros mundiales del videojuego, como la Tokyo Game Show, consolidando su posicionamiento exterior y favoreciendo la atracción de inversión y oportunidades de negocio para las empresas locales, recoge una nota del Ejecutivo.

En este contexto, el archipiélago ha logrado situarse como una de las comunidades mejor valoradas por los desarrolladores a nivel estatal y avanzar en su posicionamiento como hub internacional de la industria del videojuego, gracias a una estrategia sostenida basada en el talento, los incentivos y la colaboración público-privada.

Alfonso Cabello afirmó que se trata de una industria "con enorme potencial, capaz de generar empleo cualificado y de posicionar a Canarias como un referente en innovación y creatividad".

UN PROYECTO PARA CONECTAR TALENTO, COMUNIDAD E INDUSTRIA

'Canarias Game Show' nace con el objetivo de detectar talento emergente, fomentar la innovación y crear espacios de conexión entre comunidad, industria e instituciones.

El proyecto se articula como un circuito de actividades que recorrerá varias islas --Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma-- acercando la tecnología y las oportunidades del sector a todas las islas.

La primera parada tendrá lugar el próximo 25 de abril en Gran Canaria, donde se prevé la participación de 2.000 personas, con 300 participantes en el circuito competitivo, además de actividades formativas vinculadas al desarrollo de videojuegos.

El viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico destacó también que "esta iniciativa permite generar oportunidades allí donde está el talento, en cada isla, favoreciendo un desarrollo más equilibrado y cohesionador del ecosistema digital".

FORMACIÓN CREACIÓN Y OPORTUNIDADES REALES

El proyecto combina distintas líneas de acción que incluyen 'game jams' (espacios de creación intensiva de videojuegos), competiciones gaming, talleres de programación y robótica, así como encuentros con profesionales del sector.

Además, 'Canarias Game Show' incorpora acciones formativas especializadas como un curso de 40 horas centrado en la implementación de la inteligencia artificial, impartido por el experto Maciej Zemojcin, y una formación de 70 horas de la mano de Quantum, uno de los estudios de referencia en Canarias, que aportará una visión práctica y adaptada a las necesidades reales del sector.

Alfonso Cabello añadió que se trata de un "formato innovador que integra formación, creatividad y participación, y que además conecta a las nuevas generaciones con un sector estratégico para el futuro de Canarias".

El Gobierno de Canarias destaca, igualmentge, el impacto integral de esta iniciativa, que contribuye a reforzar las competencias digitales, generar espacios inclusivos de participación y dinamizar una industria con capacidad para atraer inversión y empleo.

Alfonso Cabello concluyó que "Canarias Game Show es una apuesta por el talento joven, por la innovación y por un modelo económico más diversificado y sostenible".

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Canarias, está organizado por Funcafym con la colaboración de entidades del ámbito deportivo, asociaciones del sector del videojuego y empresas vinculadas a la innovación tecnológica, en un esfuerzo conjunto que refleja el compromiso compartido por el desarrollo del talento y la industria en Canarias.