El Gobierno prevé aprobar la DIA de la variante de La Laguna a final de mes y licitar en el primer semestre de 2023

Torres resalta el trabajo "gris" del Gobierno por planificar proyectos para "recuperar el tiempo perdido" con las carreteras de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias prevé aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de la variante de La Laguna a final de mes y licitar la obra --valorada en unos 300 millones-- en el primer semestre de 2023 si no presenta ningún retraso en el trámite de alegaciones.

Así lo han avanzado este lunes el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, quienes han incidido en el "compromiso" del Gobierno con la isla dado que ya tiene comprometidos 360,6 millones en 16 actuaciones, 13 de ellas ya adjudicadas.

Tanto Torres como Franquis han destacado el trabajo "gris" del Ejecutivo para diseñar proyectos porque "no había nada" y cuando acabe la legislatura van a dejar al completo la 'biblioteca' de la Consejería para que el próximo Gobierno prosiga con las adjudicaciones.

"Estamos recuperando el tiempo perdido en Tenerife", ha agregado el presidente, dado que es la isla que más recursos consume del convenio de carreteras.

Martín ha detallado que las tres obras principales para resolver al "follón" de la TF-5 son la variante de La Laguna, el tercer carril Guamasa-La Orotava y el tramo del anillo insular San Juan de la Rambla-Icod, más el cierre por el oeste --tramo El Tanque-Santiago del Teide--, con el túnel de Erjos ya al 70% y una previsión de finalización de obra para marzo de 2025.

Con este proyecto ha apuntado que unos 30.000 vehículos irán al sur de la isla por esa zona lo que contribuirá a descongestionar la TF-5.

EN LA TF-5 "SOLO HABÍA DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS"

No ha ocultado que la situación de la TF-5 es el "problema más grave" de conectividad de la isla y entiende que la variante de La Laguna es "fundamental" para desatascar el tráfico, asumiendo que "no ha sido fácil" porque ha habido que negociar con Aena y el Ejército y hasta ahora "solo había dibujos y fotografías, pero no proyectos".

Al igual que ha ocurrido con el túnel de Erjos, ha comentado que van a solicitar al Gobierno que incluya en los pliegos que se trabaje en tres turnos diarios y días festivos para agilizar los plazos.

Así, ha instado al Gobierno de Canarias a no bajar la guardia dado que los procedimientos de este proyectos "son largos", pues cada obra que supera los 100 millones de euros tiene un tiempo medio de tramitación y ejecución de entre 38 y 44 semanas.

No obstante, ha apuntado que el objetivo es que "el próximo año se vea a las palas trabajando".

Torres ha valorado la negociación para aumentar la dotación del convenio de carreteras hasta 2027 y 400 millones más para sumar un total de 1.600 millones, y ha adelantado que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, viajará a Canarias la última semana de este mes para firmar la nueva adenda.

Asimismo ha garantizado que se tendrá que firmar otro convenio de carreteras dado que la comunidad autónoma tiene carreteras en previsión por importe de unos 6.000 millones.

Franquis también ha reconocido el "serio problema" de las carreteras de Tenerife, poniendo como ejemplo que en la TF-5 no se realiza ninguna actuación desde 2004 y ha insistido en el "esfuerzo de planificación" del Gobierno por redactar proyectos.

"MARTÍN TIENE MOTIVOS PARA ESTAR CABREADO", DICE FRANQUIS

Ha incidido en que el Gobierno ha puesto "todo" por acelerar la tramitación de proyectos de carreteras y en que los ciudadanos tienen razón en estar "enfadados", incluido el presidente del Cabildo, que a veces le llama por teléfono por la "presión" que recibe de las quejas por las colas de tráfico. "Tiene motivos para estar cabreado", ha indicado.

Del resto de obras previstas el consejero ha comentado que el tercer carril de la TF-5, valorado en otros 300 millones --incluye carril BUS-VAO--, está acabado a falta de la supervisión técnica de su departamento, lo mismo que el tramo del anillo Icod-San Juan de la Rambla, que cuesta unos 170 millones.

Además ha indicado que se prevé aprobar en las próximas semanas la ejecución de proyecto y obra del falso túnel Fañabé-Las Américas y también está adjudicado el proyecto de túnel que unirá La Gorgolana con Mesa Mota, en La Laguna, una obra que rondará los 70 millones de presupuesto.

Franquis también ha lanzado un mensaje a la población de la isla pidiendo más "consenso" para desarrollar las infraestructuras estratégicas que tiene pendientes Tenerife y así evitar retrasos adicionales.