La Gomera eleva el plan insular a fase de emergencia por fuertes lluvias en Valle Gran Rey y Alajeró

Lluvias asociadas al paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera eleva a fase de emergencia el plan insular ante las fuertes precipitaciones que se producen en Valle Gran Rey y Alajeró, además de otros puntos de las medianías del sur.

Desde las 13.55 horas se han emitido avisos a la población a través de los canales oficiales de la Institución insular para evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y no transitar por barrancos y cauces, recoge una nota de la corporación.

La situación obliga a la suspensión de todas las líneas 1, 6 y 8 de GuaguaGomera que operan con Valle Gran Rey hasta nuevo aviso, con el objetivo de minimizar riesgos.

Además se ha procedido al corte del acceso a Valle Gran Rey por la GM-1 a la altura del túnel de Yorima, debido al riesgo de desprendimientos por las fuertes lluvias.

De esta manera, no se podrá circular por esta vía, y se ruega no entrar ni salir del municipio, durante las próximas horas.

A ello se suma el cierre de la vía que une Paredes con el casco de Alajeró.

Desde el Cabildo se recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección establecidos por la Dirección de Seguridad y Emergencias.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía de que ante cualquier situación de riesgo, deberán ponerse en contacto con el servicio de emergencias, a través del 112 o el Cecopin, a través del 922 14 15 01.